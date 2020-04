Pero eso no es todo: la emergencia provocada por la irrupción mundial de la COVID-19 también nos demuestra que es posible, y hasta necesario, que ante un evento con posibles consecuencias catastróficas a nivel sistémico, se adopten medidas preventivas razonables, sin esperar a tener evidencias de un daño contundente. Esto es lo que la comunidad ambiental a nivel mundial denomina “tomar decisiones basadas en el principio precautorio” y es, precisamente, lo que habitualmente los Gobiernos se niegan a hacer. Bajo el argumento de que poner en marcha medidas de control climático sin contar con evidencia de posibles daños no haría más que perjudicar la economía en lo inmediato, ignoran -me permito retomar la metáfora- el cazo sobre la hornalla encendida. El hervor es inminente. Pero hasta entonces...