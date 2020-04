Si bien el APE bien produce efectos similares al concurso preventivo, cabe destacar las características que lo diferencian: 1) El APE no necesariamente tiene efectos sobre todo el patrimonio del deudor como ocurre en el concurso, sino que podría tenerlo solo sobre algunos tipos de deuda (por ejemplo: deuda financiera), no impactando sobre otras deudas. De este modo, el efecto sobre el mercado es notoriamente mas atenuado. 2) La negociación se desarrolla en forma extrajudicial, fuera del Tribunal. Éste solo interviene para verificar la existencia de las mayorías, el cumplimiento de las formalidades y, eventualmente, haciendo un análisis de mérito en cuanto a si la propuesta puede ser abusiva, discriminatoria o fraudulenta. 3) Las partes del APE pueden darle el contenido que consideren conveniente a sus intereses. No rige aquí el principio de igualdad entre los acreedores, típico del proceso concursal. 4) Una vez obtenidas las mayorías, que representen por lo menos las 2/3 partes del pasivo quirografario total. las mismas son presentadas a consideración del Tribunal, quien previa declaración al respecto, aprueba su obtención y suspende los juicios iniciados contra el deudor iniciados por acreedores tenedores de los pasivos que se pretende financiar. 5) No hay intervención de síndico u otros funcionarios, lo cual agiliza el trámite y minimiza costos. Esta ventaja, debe tener como contrapartida un estado patrimonial y contable prolijo y transparente. 6) Menor injerencia del juez, que solamente se limita a verificar el cumplimiento de todos los requisitos del acuerdo ya logrado extrajudicialmente para luego dictar la homologación. 7) La homologación judicial del APE lo transforma en obligatorio respecto de los acreedores que no hayan participado en el acuerdo. 8) Menores plazos y costos que un concurso.