El tema principal salió a la luz por una investigación periodística y se amplificó en las redes sociales. Primero, se supo lo de las compras de comida en Desarrollo Social y luego apareció lo del PAMI (alcohol en gel y vasos de plástico). Más allá de lo inmoral que es actuar así en un momento gravísimo, es interesante observar cómo la conformación de los elencos gubernamentales responde a una sola lógica: la pugna entre las tribus internas del PJ. El principal responsable del escándalo en Desarrollo Social era Gonzalo Calvo, que había estado previamente en el municipio de Almirante Brown y había sido filmado conversando sobre pedidos de coimas. Los K suelen hablar en contra de la meritocracia y ofrecen estos hechos patéticos como contraparte. Existen funcionarios que ocupan lugares por pertenecer a un sector político y que el Gobierno coloca en cargos sin revisar sus antecedentes. El Estado como una sucursal del PJ. El Presidente hizo trascender su enojo (siempre hace lo mismo) y el tal Calvo tuvo que renunciar junto a su equipo. Donde el Presidente no mostró su enojo fue con el tema PAMI. Ahí conduce una funcionaria de La Cámpora y hay cosas que no se pueden hacer: meterse con una funcionaria que pertenezca al universo CFK es algo que, en la jerarquía actual, no está al alcance de Fernández.