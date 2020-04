Su acción se ha centrado en las personas, no en el virus. La cantidad de testeos (aún reconociendo que los tests no son infalibles) ha sido ínfima con relación a la población, y en buena medida se han utilizado en personas a las cuales por algún motivo se las sospechaba como portadoras. Lo cierto es que sin testeos masivos, no hay forma de saber ni siquiera aproximadamente cuántos infectados hay, dónde están, cómo se mueve el virus, si la cantidad aumenta o disminuye. No se podría identificar a los infectados para aislarlos, y a los que están en grupo de riesgo para tratarlos prioritariamente y antes de que el virus avance en su organismo. En definitiva, es imposible crear un verdadero y útil mapa del virus, y cualquier cosa que se diga a partir de esta falta de información, será inverosímil.