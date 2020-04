Disminuir la demanda que implica, en primer lugar, tener información fiable mediante la realización de testeos (Aaron Carroll, The Atlantic), y los controles permanentes sobre la población en general (Fauci-Touchette-Folkers, en National Institute of Allergy and Infectious Diseases), y sobre los internados para liberar rápidamente las camas hospitalarias una vez que se determina que no la necesita. Las alertas permiten medidas flexibles, y por eso, si aparece un rebrote, se abren o se cierran actividades sólo en aquellos lugares donde aparece y no masivamente . Hay que prepararse para múltiples períodos de distancia social (Kissler, Stephen, Harvard School of Public Health).