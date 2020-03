No está de más recordar que los anteriores regímenes de amnistías fiscales que resultaron verdaderamente exitosos tenían un carácter bien amplio y no restringían sus beneficios en función del tamaño o facturación del contribuyente. Además de no constituir un parámetro razonable para la concesión o no de perdones fiscales, estas rigideces acarrean otros problemas, al complejizar la normativa, los sistemas aplicables y los procesos. Pero también generan una burocracia extra, por la necesidad de controlar que quienes adhieran al régimen sean verdaderas Mipymes.