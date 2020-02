El almanaque 2020 tiene sus casilleros ocupados con metas y deseos. El 31 de marzo es el primer gran desafío para el gobierno incipiente de Alberto Fernández. El resultado de este propósito –meta económica/política de la renegociación de la deuda pública- determinará los andariveles por los cuales deberá transitar el gobierno nacional. No cabe duda de que la política que el Presidente quiera plasmar en su gobierno dependerá de los resultados del juego que hoy se está jugando. Y como tal, las estrategias están a la orden del día. La gira internacional que encara Alberto Fernández se centra en explicar el porqué del plazo que solicita -¿4 años de máxima, 3 años de mínima?– sin pagar, para mientras tanto crecer, juntar dólares y luego poder cumplir con el compromiso de pago. Sin lugar a dudas su gobierno nació con la deuda en el orillo. Su presente y futuro político dependen del resultado de esta negociación. ¿Tiene el Presidente dos planes, uno si su propuesta es aceptada y otro por si no lo es? La estrategia del binomio Fernández-Guzmán permanece cerrada bajo siete llaves. No obstante debe tener un condimento sustancial: ser sostenible. Se observa en el ámbito internacional a un Presidente que busca un relacionamiento adulto con todos. Acoge a Evo Morales, pero abraza al mejor amigo de Estado Unidos: Israel. Es clave cómo el FMI encuadre la renegociación argentina. Por eso el ministro Guzmán tendrá una cena prácticamente a solas con su directora gerente Kristalina Georgieva. Está confirmado que el 12 del corriente mes el canciller Felipe Solá viajará a Brasil junto a Gustavo Béliz, y allí se reunirán con el canciller Ernesto Araújo y el general Augusto Heleno. Brasil es clave en la búsqueda de un resultado favorable. En el caso de Estados Unidos, donde el presidente Trump indujo en el período del gobierno de Macri a préstamos del FMI con un notorio sesgo político, recibirá este jueves el plácet del embajador Jorge Argüello. La Cancillería argentina lee esta actitud como otro gesto amistoso. Al cierre de este análisis, promediando la segunda gira internacional, en torno al presidente Fernández se manejan expectativas favorables con respecto al respaldo obtenido, lo que permitiría la reactivación económica tan deseada por el actual gobierno. En el plano político, se lo oyó al canciller Solá muy satisfecho por haber desarticulado la caricaturización que se pretendió hacer de Fernández y el gobierno que encabeza.