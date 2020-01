Más útil sería un enfoque en que se “anclan” algunas variables, para que sirvan de referencia. Por ahora se está utilizando solamente el valor del dólar, con grandes restricciones. Pero no es útil ni sostenible. Hasta que no se defina qué ocurrirá con la política energética no podremos saber qué inversiones habrá, hasta que no se definan las tarifas no podremos saber qué subsidios habrá, hasta que no se vea el impacto de las retenciones y aranceles en comercio exterior no podremos saber qué saldo en divisas habrá. Por lo tanto, no podremos saber por cuánto tiempo se puede mantener el ancla del dólar.