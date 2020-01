Dentro de la emergencia en la que vive la Argentina, transcurrió el primer mes en el poder de las autoridades electas. En el caso del gobierno nacional, es probable que la ausencia de un proyecto se deba a la imperiosa necesidad de arreglar la deuda contraída por el país. No obstante esta presunción, experimentados negociadores internacionales sostienen que se debe ir al FMI con un programa económico integral y consistente, donde figure la política antiinflacionaria, la monetaria, la cambiaria y la de ingresos. No conocerlo, ¿es parte del hermetismo de las tratativas?. Este miércoles Sergio Chodos deberá expresar la “tercera posición peronista” como proyecto deseable del gobierno argentino en cuanto a la propuesta de pago. La urgencia habla por sí sola, al conocerse en boca del Dr. Daniel Marx que quedan disponibles USD 8500 millones de reservas netas y hay que pagar en el primer trimestre USD 8100 millones. Dado este cuadro, es entendible que este fin de semana el presidente Fernández haya expresado su deseo de que el capítulo FMI quede encaminado a fines de marzo. Transcurrido este primer mes y armado el esqueleto básico de su gobierno, contemplando los intereses de los diferentes sectores que se expresan en el Frente Todos, sería deseable que el Presidente dejase su rol de equilibrista, pasando a ser el conductor de esta Argentina que necesita definiciones claras sobre su destino. Sin marketing (no es necesario ni timbreos ni ir a controlar precios en los supermercados) y con realismo y una mirada atenta al mundo y a los inversores.