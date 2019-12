Cuando alguien transmite una información, posiblemente íntima (aunque no tiene necesariamente que serlo) a un amigo, está depositando en él una confianza que consiste en que dicha información no tomará estado público, ya que si así fuera, probablemente la misma no sería suministrada. No hace falta la advertencia de reserva para que ella deba ser cumplimentada. Defraudar esa confianza importa una falla moral, que en ocasiones puede ser grave de acuerdo a la materia.