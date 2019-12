El resultado de la multiculturalidad sin interculturalidad es la permanente centralidad de la mismidad y la patente comprobación que toda reflexión centrada en el ser hace a un lado la situación del otro, del prójimo, y como consecuencia, forma una sociedad no entendida como asociación sino como conjuntos que se entienden a sí mismos como totalidades, constituidos en el ego cartesiano, desarrollando tendencias nacionalistas, populistas, chovinistas, de extrema izquierda o derecha, así como toda otra orientación individualista donde prima la mismidad o ensimismamiento, sin un talante ético. No es el to on (el ser) de los griegos, sino el bíblico Aieka “Dónde estás”, como primera pregunta que Dios hizo al hombre, demandándole la responsabilidad como esencia de su existencia; así como el Hineni de Abraham, el “Heme aquí”, con el cual responde al llamado de Dios como obligación, describiendo la disposición al otro que me convoca por su sola presencia y sin que ello presuponga simpatía. Por el contrario, donde uno siempre está más obligado que el otro e incluso contrariando su naturaleza que es por sí mismo un conato que engloba, reduce, iguala y totaliza; un yo cerrado y sin apertura como modo de ser sobreviviente, permaneciendo siempre el mismo. Y así, la cultura es precisamente aquello por fuera de la naturaleza, por fuera de ese to on o “ser” griego que es visual y por ende desiderativo, selectivo, dado que el ojo es direccional y además tiene párpados. La cultura fundada en el Aieka “Dónde estás” de Dios al hombre o en el Hineni de Abraham, en el “Heme aquí” como respuesta al llamado de Dios, es audible, y el oído no tiene párpados, escucha siempre e independiente de la voluntad, y como tal es tan vulnerable como el rostro, no puede escapar a la escucha, al llamado y por ende no puede deslindarse de la responsabilidad, está condenado a ella, aunque puede decidir ser indiferente.