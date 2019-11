Por estos días el Papa habló también del lawfare (guerra jurídica). Este tema parece estar muy de moda en el populismo latinoamericano. Es una idea que habla de que un medio investiga la corrupción y lo publica y de ahí un juez lo toma y lo juzga y así se persigue gente. De esto hablan todos los corruptos que necesitan mostrarse como “presos políticos”. Bergoglio, como intercesor, habla de esto y pide el fin de las prisiones preventivas. Estamos hablando de Báez, Boudou, De Vido, la causa de los cuadernos y tantas otras. No es casual que mencione este tema cuando se empiezan a percibir rumores de impunidad. Los periodistas de investigación que han descubierto grandes casos de corrupción son, en general, muy serios. El problema es que algunos jueces no lo son tanto y que los políticos que están en prisión o en grandes causas no pueden justificar sus obscenas fortunas. No fue casual, tampoco, el intento de desacreditar al fiscal Stornelli (fiscal de la causa de los cuadernos) mediante maniobras que se pusieron de manifiesto en diálogos entre presos por corrupción y un dirigente político: ese dirigente era Eduardo Valdés, allegado a Bergoglio y ex embajador ante el Vaticano durante parte del kirchnerismo. Este episodio se conoció como “Operación PUF”. Los que pasan por la función pública y tienen una conducta transparente no se andan preocupando por estos temas.