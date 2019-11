Básicamente se discute si todo o solo una parte de los fondos que procesa una cueva puede ser objeto del delito de lavado de activos. Por un lado, hay quienes sostienen que solo se puede lavar el spread producto de la intermediación ilegal, es decir el margen de ganancia que se obtiene de la diferencia entre el precio de compra y venta de un activo. Se argumenta que solo los fondos de procedencia ilícita son susceptibles de ser lavados y que, en un caso como CBI, no todos los fondos captados provienen de origen espurio (por ejemplo son lícitos los de un ahorrista que entregó dinero de su jubilación). Pero otros, consideran irrelevante que los fondos que ingresan a una cueva sean o no lícitos, porque una vez que son captados por quien no está autorizado por el BCRA para intermediar, ya se tiñen de ilicitud; y por consiguiente, pueden ser lavados por cualquiera de los métodos idóneos. Por esta tesis parece haber tomado partido el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba.