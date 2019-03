Pero no es lo único que no quiso investigar Senestrari. El arrepentido de la causa, Miguel Vera, contó ante el fiscal un diálogo que habría mantenido con Boldú. Según el relato de Vera, el ex intendente de Laguna Larga le preguntó "¿arreglaste la cometa tuya?" a lo que el arrepentido respondió "tu amigo Suau (vicepresidente de CBI) algo pagará" y preguntó "¿y uds?". El arrepentido declaró que Boldú le contestó "Obvio amigo. Con este negocio me compro el departamento, un piso criminal frente a la Plaza España." Vera le contó a Senestrari que estuvo en ese inmueble, sin embargo el fiscal nunca lo investigó.