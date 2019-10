Ernesto Sabato intentó cerrar la grieta abierta por Spruille Braden durante su paso por Buenos Aires cuando en 1958 sostuvo: "El problema del país hoy no es peronismo o antiperonismo, sino síntesis; pero la síntesis no se hace aniquilando a una de las tesis contrapuestas sino integrándola en la síntesis superior. Y para eso hay que comprenderla y hasta hay que admitirla con pasión. O hacemos síntesis o no tendremos Nación. Eso para mí es claro y trágico”.