Fue el 3 de Octubre a las 5 de la tarde. No es la primera audiencia, y aun así me sigue conmoviendo. El Vaticano, esa síntesis entre lo monacal y el arte universal, la soledad del espacio, la pequeña sala donde espero. Siempre llego unos minutos antes y apenas percibo sus pasos, le digo que el encuentro me emociona. Me agradece la visita, sé de sobra que quiere escucharme, y entonces doy rienda suelta a mi visión de la realidad, al lugar esencial que ocupa la fe luego de la caída del muro, al rechazo que despierta el hecho de que hoy la religión sea el único espacio que no logra manejar el dinero. Le describo mi visión de la política y su dependencia del poder económico, el absurdo de los dueños de miles de millones y su abrumadora necesidad de negar toda relación con la miseria. Los ricos no quieren hacerse responsables de la masa de pobres que engendra su codicia. Por eso necesitan de odiadores profesionales que salgan a cuestionar el mensaje del Papa, el mundo de la fe. Le digo que ahora, sin embargo, al esfuerzo denodado que él despliega se suman los ecologistas. Los ricos no solo enfrentan la religión con sus esbirros vocacionales o rentados, sino que arriesgan la supervivencia de la humanidad con la desmesura de su codicia.