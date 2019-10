Eso que sabés que no va más. Eso que hasta a vos te molesta. Dejalo ir. El tono en la discusión, la cantidad de malas palabras por frase, el querer controlarlo todo, el no estar presente mientras estás ahí, el silencio cuando tenés que decir lo que sentís. La adicción al trabajo, o al celular, o a los hidratos. O eso que no te deja tiempo para hacer, lo que estás dejando siempre para después. El hablar más que escuchar, el dudar más que hacer, el esperar más que soñar, o el hacerse el superado en vez de amar mejor.