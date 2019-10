La responsabilidad es compartida por los funcionarios argentinos que firmaron ese acuerdo, que lo llevaron a la práctica. No deberían haber actuado mecánicamente, como robots. Para defenderse, el actual Gobierno asegura que no había otra salida ante la crudeza económica heredada, que no había forma de frenarla. Faltó que hicieran el balance heredado cuando asumieron. Pero no lo hicieron.