En septiembre de 2018, el gobierno a cargo de Mauricio Macri presentó un proyecto de ley para sustituir la actual ley, luego de una apertura a consideraciones entre 2016 y 2017. También motivó la reforma la implementación del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (RGPD), que entró en vigencia en mayo de 2018 y despertó interés no sólo entre los europeos, sino también en Estados Unidos, que hoy también vive un debate respecto de controlar más a los grandes de la tecnología, es decir, los dueños de internet. En la base del Reglamento está el darles más poder a los usuarios y hacer más transparente la circulación de la información que las empresas (no sólo las de internet) tienen de los ciudadanos. Entre otras cosas, establece que los europeos tienen derecho a saber para qué fines se utilizarán los datos, por cuánto tiempo se conservarán, si sus datos son transferidos, etc. Todo esto debe ser claro y sencillo de entender. También, supone que cada persona le puede pedir a las empresas una copia de todo lo que recopila sobre ella, que un usuario puede corregir o revocar un dato, o que si prefiere trasladar su información a otro operador (más transparente, más barato, más justo) puede hacerlo sin dilación. Además de multa por el no cumplimiento de estas reglas, sanciona a las compañías que no informen sobre filtraciones de datos o problemas de seguridad.