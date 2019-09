Yo no soy un paracaidista en la Unión Cívica Radical ni fui un arrimado en la vida política del ex presidente. Tuve el enorme orgullo de conocerlo a Alfonsín, de militar junto a él desde mis 17 años. Fue él quien me impulsó a ser Vicegobernador de Córdoba en 1987. Con él tuve muchas discusiones, porque los radicales no obedecemos a nadie ciegamente. Pero el vínculo entre ambos siempre fue rico y respetuoso. Él nos enseñó dos cosas fundamentales: no mentir y no robar.