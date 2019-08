Segundo, carecemos de referencias ciertas sobre lo que debemos hacer. No hemos asumido (o no queremos asumir) las características que imponen los tiempos postmodernos. Por ello, fallan nuestros encuadres mentales para abordar la cuestión. Hasta hace poco, se educaba para la certidumbre. En aquel mundo, quien seguía el proceso formal de educación tenía una fuente de trabajo asegurada. Ese mundo no existe más, consecuencia, en gran parte, por la revolución tecnológica. Hoy debemos educar para la incertidumbre, los cambios permanentes y veloces. Esto representa un desafío mayúsculo de readaptación en todos los niveles y actores, que derive en una pedagogía efectiva y atractiva para nuestros alumnos.