No es posible que una persona o un estado adopte medidas sin un estudio de las consecuencias sistémicas; no es admisible que autoridades locales se sientan con derecho a ignorar el impacto sobre otros países o el planeta. "No se trata de prohibir irracionalmente, sino de autorizar razonablemente" (CS" Comunidad del Pueblo Diaguita de Andalgalá"), y en caso de duda hay que proteger la naturaleza ("in dubio pro natura") (CS. Majul, 2019) para lograr un desarrollo que sea sustentable.