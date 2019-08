La pregunta clave en la sociedad es por qué no se le ocurrió al Gobierno el salvataje lanzado antes de los resultados concluyentes de las PASO. El Gobierno podría haber trabajado con calma, negociando con los gobernadores y con el sector financiero. No lo hicieron porque no creían en los números de las PASO y el ex ministro Dujovne parecía más un empleado

del Fondo Monetario que el conductor de la economía nacional. Con funcionarios que no tenían ningún grado de sensibilidad ante las penurias y el apriete de los ciudadanos.