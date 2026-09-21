El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

La princesa Diana de Gales en su entrevista con Martin Bashir (BBC)

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El conde Charles Spencer ha expresado su “arrepentimiento eterno” por no haber impedido que Martin Bashir entrevistara a Diana de Gales para Panorama, una emisión que, a su juicio, guarda una relación directa con la muerte de su hermana en París dos años después. En sus memorias El canto del cisne: Diana, mi hermana, que se publicarán el martes, Spencer sostiene que Bashir recuperó el contacto con Diana después de que él le hubiera advertido contra el periodista.

El conde describe aquella entrevista como el resultado de mentiras y manipulación, y vincula sus consecuencias con el accidente mortal de 1997. El aristócrata califica a Bashir de “fraude espantoso y egoísta” y considera que sus notas de las reuniones con el reportero resultaron determinantes para demostrar su falta de honestidad. La BBC se disculpó en julio de 2022 y se comprometió a no volver a emitir ni licenciar el programa.

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Bashir contactó con Spencer sin previo aviso y le convenció para reunirse con urgencia, aunque insistió en que no buscaba una entrevista con Diana de Gales. Días después acudió a Althorp, la finca familiar de los Spencer en Northamptonshire, y explicó que era un cristiano devoto, un detalle que el conde interpretó como una razón adicional para confiar en él. En otro encuentro, al que asistió la princesa, formuló una serie de afirmaciones que Spencer consideró tan absurdas que comprendió que no era una persona fiable. “No podía esperar a acompañar a Bashir fuera del piso de mi amigo y alejarlo de Diana todo lo posible”, escribe el conde.

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

La entrevista de Bashir a Lady Di

El problema, según relata, fue que aquellas advertencias no bastaron. “Pensé que había dicho lo suficiente después de que abandonara la reunión secreta en el piso de mi amigo, pero claramente no fue así. Consiguió volver a deslizarse en la vida de Diana, atrapándola con mentiras y manipulación”, afirma. La entrevista acabó emitiéndose en Panorama, donde Lady Di declaró que había “tres personas” en su matrimonio, una alusión a la relación entre el entonces príncipe de Gales y Camila Parker Bowles, hoy reyes de Reino Unido.

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Spencer considera que la emisión alteró el entorno de su hermana hasta el punto de que puede trazarse una línea directa entre aquella entrevista y su fallecimiento. La princesa había prescindido de su chófer personal después de que Bashir afirmara falsamente que trabajaba como informador. En su lugar viajó con Henri Paul, empleado de Mohamed Fayed, que superaba en más de tres veces el límite de alcoholemia cuando se produjo el siniestro que acabó con la muerte de Diana, Dodi Fayed y el propio Paul.

Spencer admite que, en medio de la rabia y el duelo, dudó de los resultados toxicológicos. “Mi sospecha inmediata, en un momento de intensa ira y dolor, fue que todo aquello era demasiado conveniente”, escribe. El conde llegó a pensar que alguien influyente del mundo de los medios, quizá el propietario de un periódico, podría haber manipulado el análisis de sangre de Paul para obtener un resultado que exculpara parcialmente a los paparazzi de los que huían.

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La princesa Diana de Gales en su entrevista con Martin Bashir (BBC)

Los príncipes Guillermo y Harry tras la muerte de Lady Di

El hermano de Diana sostiene que la falta de “cuidado evidente” hacia el príncipe Harry, que tenía 12 años cuando murió su madre, le privó del apoyo emocional que necesitaba y permitió que “perdiera el control”. El príncipe Guillermo, de 15 años, fue su preocupación “secundaria” el día del funeral por la madurez y serenidad que aparentaba. Spencer describe a Diana como una madre entregada a sus dos hijos. “Nunca en mi vida he conocido a una madre mejor. Quería que se convirtieran en las mejores versiones de sí mismos, pese a todos los adornos reales y a la adulación que su posición provocaba tan a menudo en los demás”, señala.

El conde entiende que criar a niños con respaldo emocional dentro de la familia real suponía un desafío. Su temor era que, tras la muerte de Diana de Gales, William y Harry quedaran expuestos a lo que llama las “formas arcaicas de la monarquía”. “Por muy desconectados que parecieran muchos miembros de la familia real, el público siempre tenía la seguridad de que su madre daría a Guillermo y Harry valores, criterio y la seguridad emocional que antes se había negado a los príncipes británicos”, expone en el libro. Se preguntaba si, en una etapa tan formativa, podían olvidar la guía y el ejemplo de su madre.

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Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

Sus recuerdos sobre Isabel II son, en cambio, cálidos. Defiende que la reacción pública inicial de la reina tras la muerte de la princesa Diana se retrasó porque trataba de proteger a Guillermo y Harry, y describe su posterior discurso televisado como un homenaje “elegante” y afectuoso a la princesa. Según Spencer, Lady Di habría estado orgullosa de que su antigua suegra hablara de ella con tanta generosidad, porque siempre había admirado a Isabel II.