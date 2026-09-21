España

El hermano de Diana de Gales se culpa por no impedir la entrevista que precedió su muerte: “Bashir la engatusó con mentiras y manipulación”

Charles Spencer asegura en ‘El canto del cisne: Diana, mi hermana’ que pensó que la prensa había falsificado los resultados toxicológicos del accidente de Lady Di

Princesa Diana
La princesa Diana de Gales en su entrevista con Martin Bashir (BBC)
Guardar

El conde Charles Spencer ha expresado su “arrepentimiento eterno” por no haber impedido que Martin Bashir entrevistara a Diana de Gales para Panorama, una emisión que, a su juicio, guarda una relación directa con la muerte de su hermana en París dos años después. En sus memorias El canto del cisne: Diana, mi hermana, que se publicarán el martes, Spencer sostiene que Bashir recuperó el contacto con Diana después de que él le hubiera advertido contra el periodista.

El conde describe aquella entrevista como el resultado de mentiras y manipulación, y vincula sus consecuencias con el accidente mortal de 1997. El aristócrata califica a Bashir de “fraude espantoso y egoísta” y considera que sus notas de las reuniones con el reportero resultaron determinantes para demostrar su falta de honestidad. La BBC se disculpó en julio de 2022 y se comprometió a no volver a emitir ni licenciar el programa.

PUBLICIDAD

Bashir contactó con Spencer sin previo aviso y le convenció para reunirse con urgencia, aunque insistió en que no buscaba una entrevista con Diana de Gales. Días después acudió a Althorp, la finca familiar de los Spencer en Northamptonshire, y explicó que era un cristiano devoto, un detalle que el conde interpretó como una razón adicional para confiar en él. En otro encuentro, al que asistió la princesa, formuló una serie de afirmaciones que Spencer consideró tan absurdas que comprendió que no era una persona fiable. “No podía esperar a acompañar a Bashir fuera del piso de mi amigo y alejarlo de Diana todo lo posible”, escribe el conde.

Se cumplen 29 años del trágico fallecimiento de Diana de Gales en un accidente en París. Recordamos la vida de la 'princesa del pueblo', su lucha humanitaria y el imborrable legado que dejó en sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry.

La entrevista de Bashir a Lady Di

El problema, según relata, fue que aquellas advertencias no bastaron. “Pensé que había dicho lo suficiente después de que abandonara la reunión secreta en el piso de mi amigo, pero claramente no fue así. Consiguió volver a deslizarse en la vida de Diana, atrapándola con mentiras y manipulación”, afirma. La entrevista acabó emitiéndose en Panorama, donde Lady Di declaró que había “tres personas” en su matrimonio, una alusión a la relación entre el entonces príncipe de Gales y Camila Parker Bowles, hoy reyes de Reino Unido.

PUBLICIDAD

Spencer considera que la emisión alteró el entorno de su hermana hasta el punto de que puede trazarse una línea directa entre aquella entrevista y su fallecimiento. La princesa había prescindido de su chófer personal después de que Bashir afirmara falsamente que trabajaba como informador. En su lugar viajó con Henri Paul, empleado de Mohamed Fayed, que superaba en más de tres veces el límite de alcoholemia cuando se produjo el siniestro que acabó con la muerte de Diana, Dodi Fayed y el propio Paul.

Spencer admite que, en medio de la rabia y el duelo, dudó de los resultados toxicológicos. “Mi sospecha inmediata, en un momento de intensa ira y dolor, fue que todo aquello era demasiado conveniente”, escribe. El conde llegó a pensar que alguien influyente del mundo de los medios, quizá el propietario de un periódico, podría haber manipulado el análisis de sangre de Paul para obtener un resultado que exculpara parcialmente a los paparazzi de los que huían.

La princesa Diana de Gales en su entrevista con Martin Bashir (BBC)
La princesa Diana de Gales en su entrevista con Martin Bashir (BBC)

Los príncipes Guillermo y Harry tras la muerte de Lady Di

El hermano de Diana sostiene que la falta de “cuidado evidente” hacia el príncipe Harry, que tenía 12 años cuando murió su madre, le privó del apoyo emocional que necesitaba y permitió que “perdiera el control”. El príncipe Guillermo, de 15 años, fue su preocupación “secundaria” el día del funeral por la madurez y serenidad que aparentaba. Spencer describe a Diana como una madre entregada a sus dos hijos. “Nunca en mi vida he conocido a una madre mejor. Quería que se convirtieran en las mejores versiones de sí mismos, pese a todos los adornos reales y a la adulación que su posición provocaba tan a menudo en los demás”, señala.

El conde entiende que criar a niños con respaldo emocional dentro de la familia real suponía un desafío. Su temor era que, tras la muerte de Diana de Gales, William y Harry quedaran expuestos a lo que llama las “formas arcaicas de la monarquía”. “Por muy desconectados que parecieran muchos miembros de la familia real, el público siempre tenía la seguridad de que su madre daría a Guillermo y Harry valores, criterio y la seguridad emocional que antes se había negado a los príncipes británicos”, expone en el libro. Se preguntaba si, en una etapa tan formativa, podían olvidar la guía y el ejemplo de su madre.

Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)
Imagen de archivo de Lady Di con los príncipes Guillermo y Harry (Grosby)

Sus recuerdos sobre Isabel II son, en cambio, cálidos. Defiende que la reacción pública inicial de la reina tras la muerte de la princesa Diana se retrasó porque trataba de proteger a Guillermo y Harry, y describe su posterior discurso televisado como un homenaje “elegante” y afectuoso a la princesa. Según Spencer, Lady Di habría estado orgullosa de que su antigua suegra hablara de ella con tanta generosidad, porque siempre había admirado a Isabel II.

Temas Relacionados

Casa Real BritánicaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

También conocida como ‘spicy mayo’, esta salsa se ha vuelto todo un fenómeno viral en los últimos años, un condimento que ya nunca falta en restaurantes japoneses y en sitios de ‘poke’

Receta de mayonesa de sriracha, la salsa cremosa y picante que tendrás lista en 5 minutos

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Durante el viaje de vuelta, el equipo escuchó una voz que pedía socorro y que procedía de la parte baja del vehículo. Al revisar los bajos del autobús,localizaron al joven oculto entre los ejes mecánicos del vehículo

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 21 de septiembre

Estas son las obras disponibles en Amazon que se están añadiendo a la lista de quienes su hobby favorito es la lectura

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 21 de septiembre

¿Tienes huevo, almendras y azúcar? Puedes hacer esta receta facilísima de postre sin horno en solo 20 minutos

Estas yemas de almendra son un bocado dulce riquísimo y muy fácil de preparar, una receta ligada a la tradición repostera conventual

¿Tienes huevo, almendras y azúcar? Puedes hacer esta receta facilísima de postre sin horno en solo 20 minutos

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3

Como cada lunes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 3
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

Un joven marroquí de 17 años cruza a España oculto en los bajos del autobús del Real Valladolid tras un partido en Ceuta

El juez Calama da tres días a Zapatero para aportar “toda la documentación” sobre las joyas y encarga una nueva pericial para determinar su origen, antigüedad y valor

El juez Calama cita como investigadas a las hijas de Zapatero el 30 de noviembre por un posible delito de blanqueo de capitales en el marco del ‘caso Plus Ultra’

Solo los jubilados que cobren la pensión máxima se libran de los recortes más severos de la jubilación anticipada

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid por malversación y tráfico de influencias

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni Ormuz ni Bab el-Mandeb: el nuevo mapa del comercio mundial refuerza el papel estratégico de Gibraltar y pone a prueba a España

Elisa Cardona, abogada: “Estas cinco trampas psicológicas del Tribunal Médico te pueden perjudicar sin que te des cuenta”

Alicante, Ávila y Soria registran la edad media más alta de compradores de vivienda y solo el 10% las realizan menores de 31 años

David Jiménez, abogado: “Para aplicar la exención del IRPF al vender tu vivienda con más de 65 años, la vivienda tiene que ser habitual”

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Vuelve el Mourinho de siempre después de la derrota en el derbi y señala al Comité Técnico de Árbitros: “Es un pobre árbitro que solo ha hecho partidos pequeñitos”

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: los colchoneros se imponen frente a un equipo de Mourinho que solo reaccionó al final

El Atlético de Madrid hace sangre en el derbi y muestra las fisuras del ‘proyecto Mourinho’: el VAR fue uno de los protagonistas y el Metropolitano cantó olés en la grada

El presidente de la RFEF asegura que “sobran” las razones para que la final del Mundial 2030 se celebre en España: “Tenemos el 55% de peso”