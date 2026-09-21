Colombia

El papá del presidente Abelardo de la Espriella confirmó que será operado a corazón abierto: “Oren por mí”

El papá del presidente de Colombia compartió una publicación en Instagram en la que informó que la intervención está prevista para hoy 21 de septiembre de 2026

Abelardo de la Espriella Juris pidió oraciones antes de una cirugía cardíaca - crédito abelardodelaespriella53/Instagram
Abelardo de la Espriella Juris pidió oraciones antes de una cirugía cardíaca - crédito abelardodelaespriella53/Instagram
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Abelardo de la Espriella Juris, padre del presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, informó que será sometido a una operación a corazón abierto. El anuncio fue publicado el 21 de septiembre en una imagen compartida desde la cuenta de Instagram identificada como @abelardodelaespriella53.

“Hoy 21 de septiembre de 2026 me operan de corazón abierto”, escribió De la Espriella Juris en el mensaje que acompaña la publicación. En el mismo texto pidió a sus seguidores que oraran por él durante el procedimiento médico.

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La pieza difundida incluye una fotografía suya, una bandera de Colombia y una oración titulada “Oración por la sanación de Abelardo de la Espriella Juris”. El contenido solicita acompañamiento religioso para el paciente, su familia y el equipo médico que estará a cargo de la intervención.

“Ruego a mis seguidores que oren por mí”, expresó el padre del mandatario. También añadió una frase dirigida a quienes siguen su actividad en redes sociales: “Para que Chao Pescao siga divirtiéndolos”.

Padre del presidente colombiano informó que enfrentará una intervención de corazón abierto - crédito abelardodelaespriella53/Instagram
Padre del presidente colombiano informó que enfrentará una intervención de corazón abierto - crédito abelardodelaespriella53/Instagram

La publicación no precisa el hospital donde se realizará la cirugía, el diagnóstico que llevó a la intervención ni el horario previsto para el procedimiento.

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En la imagen aparece con una camisa blanca que lleva la frase “Firme por la patria”, mientras que el texto religioso pide por una recuperación pronta. La cuenta acumulaba más de 12 mil reacciones y 3.300 comentarios al momento de la imagen compartida.

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