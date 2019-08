¡Sí! Volver al 1-1. El error fue no haber hecho las correcciones macroeconómicas cuando Brasil (nuestro principal socio) devaluó el real. Ahí perdimos competitividad, pero no me digan: "Mirá como terminó en 2001…", porque a una Ferrari que la conducía el gran Lole Reutemann (Menem), en 1999 se la dimos a Chano o a El Pepo para que la maneje (De La Rúa y la Alianza). Obviamente la chocaron.