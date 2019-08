Las ideologías son varias, el talento es escaso y suele ser mucho más importante que la misma propuesta. El no peronismo es un enorme espacio que necesita conducción, y sin duda Macri no era el elegido para contenerlo. Esa fuerza política merece un futuro; su persona, solo un triste y oscuro destino. La política es un arte y su objetivo es el bien común, que suele estar muy lejos de los negocios y los mercados. Es necesaria una fuerza política no peronista. Suelen caer en la tentación del anti al peronismo y ese es el límite que no logran superar. El odio suele engrandecer al odiado tanto como degradar al que lo ejerce. Sembraron resentimientos para imponer el miedo y esa enfermedad no pudo evitar las consecuencias del fracaso. Macri y Cristina no podían ser reelectos: era claro en cada elección provincial donde eran ocultados o imponían derrotas. Macri perdió en todas y nunca se dio por enterado, como si la voz de algún asesor extraviado aportara más certeza que la misma realidad. La dupla de Marcos Peña y Durán Barba expresaba el desprecio a la política que define a nuestros nuevos ricos y el olvido de un detalle, los pobres, que gracias a ellos siempre son muchos más. Durán Barba explicaba que con técnicas modernas se les podía robar la comida y convencer de que los voten. El experimento parece haber fallado.