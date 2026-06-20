Semáforos apagados y sin policías en las calles: La Habana vive un caos vial sin precedentes

Los semáforos apagados en las principales arterias de La Habana convirtieron el tránsito de la capital cubana en un escenario de caos cotidiano, con conductores que circulan sin señalización en intersecciones de alta densidad vehicular y una presencia policial que prácticamente desapareció de las calles.

La crisis energética que atraviesa Cuba dejó sin electricidad dispositivos de control vial en cruces tan concurridos como Vía Blanca y Calzada de 10 de Octubre, Cristina y Matadero, Concha y Cristina, y 23 y J, en El Vedado.

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Los semáforos permanecen apagados durante todo el día, sin que las autoridades ofrezcan una solución a la vista.

Autos circulan por una calle de La Habana (EFE)

Al inicio de los apagones, agentes de tránsito tomaban posición en las intersecciones más críticas para dirigir manualmente la circulación. Esa práctica desapareció. Hoy, los conductores enfrentan un vacío de autoridad que empuja a muchos a cometer infracciones: giros ilegales, invasión de carriles y avances sin ceder el paso se multiplicaron en los últimos meses como respuesta espontánea a la ausencia de señalización.

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Las consecuencias ya se traducen en accidentes. CiberCuba documentó un choque en la intersección de Línea y 12 donde un camión que transportaba gas colisionó con un Pontiac al no funcionar el semáforo. El incidente fue difundido en el grupo de Facebook “ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!”, donde el usuario Jordanis Cabrera Estevez compartió imágenes del impacto.

Las redes sociales se convirtieron en el principal canal de denuncia ciudadana. “Esas arterias y otras más y el corazón de Cuba está al borde de un infarto”, escribió el usuario Darvis Sousa en respuesta a un video de CiberCuba que acumuló más de 6.000 reproducciones en menos de una hora.

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Un vehículo de carga transita por una calle de La Habana (EFE/Yander Zamora)

El cuidadano Ricardo Varona exigió que la policía retomara su papel en el control del tráfico, mientras que Rafael Enrique Garcia Morales amplió el diagnóstico: “No funciona nada en este maldito país, la desidia se ha apoderado de nuestro futuro, no hay nada, basura en todas las esquinas propiciando la propagación de enfermedades, hospitales sin insumos, no hay ambulancias, no hay alimentos, no hay luz, no hay telecomunicaciones y sobre todo no hay liderazgo”.

El problema no es nuevo. En junio de 2024, un accidente en la calle 30 y 7ma avenida, en el barrio de Miramar, dejó dos autos colisionados en una intersección con el semáforo apagado. Aquel episodio encendió alertas entre los conductores que transitan por diversas calles de la capital, aunque sin que las autoridades adoptaran medidas correctivas visibles.

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Los residentes reclaman soluciones urgentes para restablecer el control del tráfico antes de que la situación derive en tragedias de mayor magnitud.