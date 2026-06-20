América Latina

Bolivia amaneció con 40 puntos de bloqueo pese al estado de excepción anunciado por el presidente Rodrigo Paz

En La Paz se encuentra la Federación de Campesinos Túpac Katari, mientras que en Cochabamba siguen concentrados los cocaleros de Evo Morales

Guardar
Google icon
Persisten bloqueos en Bolivia pese al estado de excepción anunciado por el presidente Paz
Persisten bloqueos en Bolivia pese al estado de excepción anunciado por el presidente Paz

Bolivia inició este sábado una nueva jornada marcada por 40 bloqueos activos en el país, a pesar de la entrada en vigor del estado de excepción decretado por el presidente Rodrigo Paz, medida que busca restablecer el tránsito en las principales carreteras, tras siete semanas de protestas encabezadas por sectores campesinos y grupos vinculados al ex mandatario Evo Morales.

El mandatario boliviano recurrió a un mensaje televisado y a publicaciones en sus redes sociales para anunciar la aplicación inmediata del estado de excepción. El objetivo declarado fue “liberar las carreteras del país”, un reclamo que ha cobrado fuerza ante el impacto de los bloqueos en las actividades cotidianas. “Los bolivianos no pueden seguir siendo rehenes de bloqueos que impiden trabajar, estudiar, recibir atención médica, abastecerse y llevar sustento a sus hogares”, escribió.

PUBLICIDAD

La decisión presidencial llegó después de un intento de distensión con la firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), el principal sindicato del país, con el fin de pacificar el territorio. Dicho acuerdo no logró el respaldo de los sindicatos campesinos de La Paz ni de los seguidores de Morales, quienes rechazaron sumarse al entendimiento y ratificaron su decisión de continuar con los piquetes.

En la ciudad de La Paz, la Federación de Campesinos Túpac Katari mantiene su presencia en los bloqueos, mientras que en Cochabamba los cocaleros afines a Morales persisten en sus acciones. Ambos sectores, que encabezan la protesta desde el 6 de mayo, exigen la renuncia de Paz y desconocen los acuerdos alcanzados por la COB.

PUBLICIDAD

Cocaleros afines a Evo Morales mantienen los cortes en Bolivia
Cocaleros afines a Evo Morales mantienen los cortes en Bolivia

Durante su mensaje, el presidente subrayó que la medida “no pretende quitar la normalidad, sino devolverla”, y remarcó que el gobierno mantiene abiertas las puertas “para quienes quieran dialogar de buena fe”. Además, instruyó a la Policía y a las Fuerzas Armadas a ejecutar “las acciones necesarias para restablecer el libre tránsito, recuperar las carreteras y garantizar la seguridad de la población”.

El presidente boliviano justificó la declaración del estado de excepción argumentando que la protesta social evolucionó hacia una “estrategia organizada de desestabilización contra la democracia”. “Lo que hoy enfrenta Bolivia es una estrategia organizada de desestabilización contra la democracia y un gobierno constituido y debemos llamarla por su nombre: un intento de golpe de Estado desde el narcoterrorismo”.

El jefe de Estado reiteró sus acusaciones contra “estructuras políticas organizadas” que, según sus declaraciones, operan desde el Chapare o Trópico de Cochabamba, región identificada como bastión sindical y político de Morales. “Este intento de desestabilización ha causado dolor, muerte y sufrimiento y generado pérdidas económicas incalculables”, afirmó Paz.

Paz ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para recuperar las carreteras y resguardar a la población (REUTERS/Claudia Morales)
Paz ordenó a la Policía y a las Fuerzas Armadas ejecutar acciones para recuperar las carreteras y resguardar a la población (REUTERS/Claudia Morales)

La Presidencia boliviana precisó que el estado de excepción no implica la suspensión de derechos, pero sí prohíbe los bloqueos de vías y el uso de armas, explosivos y elementos violentos. Además, se dispuso el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas a la Policía para proteger rutas estratégicas, infraestructura esencial y garantizar el abastecimiento de productos básicos.

El conflicto deja un saldo preocupante. De acuerdo con datos oficiales, al menos 16 personas han fallecido en el contexto de las protestas, 13 de ellas por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos. Las pérdidas económicas superan los 3.000 millones de dólares, según estimaciones difundidas por la Presidencia.

El viernes, la Central Obrera Boliviana resolvió levantar sus medidas de presión tras alcanzar un acuerdo con el Ejecutivo, pero los sindicatos campesinos y los sectores vinculados a Morales se desmarcaron del pacto. Los líderes de la protesta anunciaron que mantendrán los cortes de ruta hasta lograr la renuncia del presidente.

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

El abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal se encuentra comprometido en varias ciudades del país, lo que ha incrementado la tensión social. El gobierno insiste en que la prioridad es recuperar la normalidad y garantizar la seguridad, mientras los manifestantes exigen la salida de Paz y denuncian represión.

Las próximas horas serán decisivas en un escenario marcado por la persistencia de los bloqueos, el despliegue de fuerzas de seguridad y la falta de consenso político entre los principales actores sociales de Bolivia.

Temas Relacionados

Crisis en Boliviabloqueos en BoliviaProtestas en BoliviaRodrigo PazEvo Morales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Semáforos apagados y sin policías en las calles: La Habana vive un caos vial sin precedentes

Las principales intersecciones de la capital cubana quedaron sin control de tránsito y los conductores cometen infracciones ante la ausencia total de autoridad

Semáforos apagados y sin policías en las calles: La Habana vive un caos vial sin precedentes

Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

Los presidentes de Ucrania y Honduras destacaron una nueva etapa en las relaciones bilaterales durante la histórica visita de Nasry Asfura a Kiev.

Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

En un electrizante encuentro donde Paraguay resistió con heroísmo para vencer 1-0 a Turquía, Barton no titubeó en mostrar la tarjeta roja directa al mediocampista Miguel Almirón por el simple hecho de cubrirse la boca durante una discusión, estrenando así la regla más vigilada del torneo

¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

A siete años de la implementación del Plan Control Territorial, lanzado el 20 de junio de 2019, El Salvador conmemora el aniversario de la estrategia que redujo la tasa de homicidios a un histórico 1.3 por cada 100,000 habitantes al cierre del último año

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur

El café salvadoreño fue distinguido por su calidad en el Festival Gongneung Forest Trail Coffee, consolidando la proyección internacional del país y promoviendo el turismo y la cultura salvadoreña ante audiencias globales

El Salvador recibe reconocimiento internacional por la calidad de su café en Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Dos escoltas capturados junto a alias Víctor Chalá, señalado asesino de Mateo Pérez, estarían acreditados por una empresa de seguridad

Dos escoltas capturados junto a alias Víctor Chalá, señalado asesino de Mateo Pérez, estarían acreditados por una empresa de seguridad

Afiliación voluntaria al IMSS para trabajadores independientes ¿Cómo se realiza y que ventajas tiene?

Túnez vs Japón EN VIVO: noticias en tiempo real del histórico partido número 1000 en los mundiales, desde Monterrey

Acto por el Día de la Bandera, en vivo: Javier Milei habla en Rosario y las últimas noticias hoy, 20 de junio

El creador de contenido Lucho Salazar revela las formas más efectivas de hacer feliz a una mujer

INFOBAE AMÉRICA

Semáforos apagados y sin policías en las calles: La Habana vive un caos vial sin precedentes

Semáforos apagados y sin policías en las calles: La Habana vive un caos vial sin precedentes

Zelenski agradece respaldo de Honduras y Asfura apuesta por fortalecer cooperación en tecnología, agricultura y seguridad

¡Histórico! El salvadoreño Iván Barton se convierte en el primer árbitro en aplicar la “Ley Vinícius” en una Copa Mundial

Donald Trump volvió a hablar de Giorgia Meloni: “Quiere volver a ser amiga para mejorar sus números, ¡No, gracias!”

Siete años del Plan Control Territorial: La estrategia que transformó la realidad de El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

Pixar explica por qué Toy Story 5 se opone a la inteligencia artificial

Pánico en las playas, una partitura de dos notas y una película que figura entre las 100 mejores de la historia: así nació Tiburón

“Es un éxito atemporal”: Bonnie Tyler habló sobre ‘Total Eclipse of the Heart’, el tema que la convirtió en leyenda

“Nunca he conocido a nadie con menos talento para componer”: la lapidaria frase de Mick Jagger sobre un ex Rolling

“Los ritmos son una locura, es realmente fantástica”: el histórico elogio de David Bowie a una figura del hip-hop