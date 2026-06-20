Más de tres millones de personas fueron afectadas por una filtración de datos en un estado de EEUU: estas son las recomendaciones oficiales

La brecha de datos en el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas afectó a más de tres millones de titulares de licencias de caza y pesca. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de tres millones de personas titulares de licencias de caza y pesca en Texas resultaron afectadas tras una brecha de datos que expuso información personal gestionada por el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD). El incidente, detectado la semana del 17 de junio de 2026, fue comunicado oficialmente por la agencia estatal, que subrayó la magnitud del impacto en residentes con permisos activos y pasados.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por ABC News y Newsweek, la entidad estatal confirmó la filtración luego de que el Texas Cyber Command identificara un acceso no autorizado en el sistema de un proveedor tecnológico encargado de la gestión de licencias. Según indicó el TPWD, los datos comprometidos incluyen números de licencia de conducir, números de pasaporte, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y domicilios. No se vieron afectados los números de Seguro Social, fechas de nacimiento ni información financiera, como tarjetas bancarias.

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Este incidente representa uno de los mayores casos de exposición de datos personales en el estado durante 2026. El TPWD precisó que implementó medidas adicionales de seguridad y activó un protocolo de comunicación para informar a los usuarios y mitigar riesgos futuros. El organismo habilitó una línea telefónica y anunció la provisión de un año de monitoreo de crédito gratuito para quienes resultaron afectados, según reportó ABC News.

¿Qué pasó con la filtración de datos en el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas?

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD) confirmó que más de tres millones de registros personales se vieron comprometidos. El incidente fue detectado por el Texas Cyber Command, que identificó un acceso no autorizado en la infraestructura de un proveedor externo responsable del sistema de licencias de caza y pesca. La investigación oficial determinó que la vulnerabilidad permitió a un actor externo acceder a bases de datos con información personal de usuarios.

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Según Newsweek, la entidad estatal informó que la exposición afectó tanto a titulares actuales como a personas que en el pasado hayan obtenido licencias a través del sistema gestionado por el TPWD. El organismo aclaró que las autoridades han reforzado los protocolos de seguridad tras el descubrimiento del incidente.

La filtración de datos del TPWD expuso números de licencia de conducir, pasaporte, correos electrónicos, teléfonos y domicilios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué información fue expuesta en la brecha de datos del TPWD?

La información comprometida incluye varios elementos personales sensibles. Según los comunicados oficiales difundidos por el TPWD y recogidos por ABC News, los datos afectados abarcan:

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Números de licencia de conducir

Números de pasaporte

Direcciones de correo electrónico

Números telefónicos

Direcciones de residencia

La agencia estatal afirmó que no existen indicios de acceso a números de Seguro Social, fechas de nacimiento ni información de tarjetas de crédito. Además, el TPWD subrayó que no se detectó afectación a menores de 18 años, de acuerdo con las verificaciones preliminares citadas por ABC News.

¿Quiénes son los afectados por la brecha de datos en Texas?

De acuerdo con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, los afectados son titulares de licencias de caza y pesca expedidas en el estado a través de los sistemas del TPWD. El universo de personas impactadas supera los tres millones, según los datos reportados por Newsweek. Entre los afectados se encuentran tanto usuarios actuales como quienes hayan tramitado estos permisos en años anteriores.

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El TPWD recomendó a todas las personas que hayan gestionado licencias a través de la agencia verificar si sus datos están involucrados en la filtración. Para ello, la entidad habilitó una línea de atención telefónica exclusiva y puso a disposición servicios gratuitos de monitoreo de crédito.

¿Qué medidas tomó el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas tras la filtración?

Una vez detectado el acceso no autorizado, el TPWD implementó una serie de acciones para limitar el impacto del incidente y proteger la información de los usuarios. Entre las medidas adoptadas, según información oficial recogida por ABC News y Newsweek, destacan:

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Refuerzo de los controles de acceso a las bases de datos y sistemas de usuario.

Implementación de herramientas adicionales de seguridad informática.

Notificación directa a los usuarios potencialmente afectados, tanto por correo electrónico como por otros canales.

Habilitación de una línea de atención específica (844-959-7123) para resolver dudas y brindar información.

Oferta de un año de monitoreo de crédito gratuito a través de la empresa Kroll.

Según una vocera del TPWD citada por Newsweek, “la agencia reconoce la gravedad del problema y ha adoptado opciones adicionales de seguridad para proteger la información de los clientes”.

El TPWD informó que la brecha de datos no comprometió números de Seguro Social, fechas de nacimiento ni información financiera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué deben hacer los titulares de licencias de caza y pesca afectados por la brecha?

El Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas y los medios oficiales recomiendan a las personas que hayan gestionado licencias a través del TPWD tomar las siguientes precauciones:

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Revisar periódicamente los reportes de crédito y los estados de cuenta bancarios. Contactar a las instituciones financieras o burós de crédito si detectan movimientos sospechosos. Solicitar el congelamiento gratuito de su historial crediticio ante Equifax, Experian y TransUnion. Activar alertas de fraude por un año sin costo adicional. Utilizar el servicio gratuito de monitoreo de crédito ofrecido por Kroll. Comunicarse con la línea de atención del TPWD para confirmar si su información se encuentra entre la expuesta.

Estas recomendaciones están orientadas a limitar los riesgos de suplantación de identidad o fraude, según la información institucional difundida por ABC News.

¿Qué explica el TPWD sobre la protección de datos y la investigación?

El TPWD enfatizó en comunicados oficiales que la protección de la información personal es una prioridad para la entidad. La agencia indicó que continúa colaborando con el proveedor tecnológico responsable del sistema de licencias para fortalecer los protocolos de seguridad e implementar nuevas salvaguardas.

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Según Newsweek, el departamento declaró que “se han tomado medidas inmediatas para reforzar los controles de acceso a los datos de los usuarios, y se prevé la incorporación de mecanismos de seguridad adicionales en el futuro cercano”. El TPWD también subrayó que la investigación sigue abierta y que se brindará nueva información a los usuarios en caso de detectar novedades relevantes.

¿Qué impacto tiene la brecha de datos en la privacidad de los residentes de Texas?

La exposición de información personal de más de tres millones de titulares de licencias de caza y pesca representa uno de los incidentes de seguridad informática más grandes registrados por una agencia estatal en 2026, según cifras reportadas por ABC News. El incidente pone en relieve la importancia de la protección de los datos personales y la necesidad de reforzar la ciberseguridad en los sistemas de gestión pública.

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El TPWD aseguró que no se han reportado casos de fraude atribuibles directamente al incidente hasta el momento, aunque las autoridades instan a la vigilancia y al uso de los recursos gratuitos ofrecidos para mitigar posibles consecuencias.

Los afectados por la filtración en Texas incluyen a usuarios actuales y a personas que tramitaron licencias de caza y pesca en años anteriores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo comunicarse con el TPWD y qué esperar a futuro?

Las personas interesadas pueden comunicarse con el Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas a través de la línea telefónica habilitada (844-959-7123), de lunes a viernes, para obtener información sobre el incidente y el monitoreo de crédito. El TPWD mantiene un canal abierto de comunicación y actualización sobre el avance de la investigación, según la información recogida por Newsweek.

A partir de ahora, los titulares de licencias afectados deberán estar atentos a nuevas notificaciones institucionales y seguir las recomendaciones oficiales para preservar la seguridad de sus datos personales. El departamento anunció que continuará trabajando con el proveedor del sistema y las autoridades de ciberseguridad de Texas para prevenir futuros incidentes y fortalecer los mecanismos de protección de la información.