Dos de cada tres salvadoreños trabajan en una MYPE: confianza histórica y retos latentes en el sector

Las MYPE de El Salvador aceleran su transformación digital y seis de cada diez comerciantes ya usan plataformas digitales para vender sus productos. (Foto cortesía FUSAI)

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En El Salvador, dos de cada tres personas empleadas forman parte de una micro o pequeña empresa (MYPE), una realidad que transforma el entorno laboral y desafía la estructura productiva nacional. Así lo revelaron Rafael Pleitez, vocero del Observatorio MYPE de la Fundación Salvadoreña de Apoyo Integral (FUSAI), y William Pleites, director de programa académico local de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO El Salvador), a través de una entrevista matutina. Las declaraciones de ambos especialistas subrayan el peso decisivo que tienen las MYPE no solo en términos de generación de empleo, sino también en el dinamismo y la competencia que experimenta el mercado salvadoreño.

El informe presentado por el Observatorio MYPE de FUSAI evidencia que el sector alcanzó su mayor nivel de confianza para un segundo trimestre desde el inicio de la medición en 2020. Según Rafael Pleitez, “el ánimo para la micro y pequeña empresa desde el inicio del año ha estado en su nivel más alto desde 2020”, durante el programa matutino Frente a Frente. La confianza, explicó, se mide a través de la percepción de la situación actual de los negocios y las expectativas para el siguiente trimestre, lo que refleja una resiliencia notable entre los pequeños empresarios. Este repunte coincide con un entorno económico marcado por un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4.8% en el primer trimestre, dato oficial del Banco Central de Reserva.

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El 93.5 % de los patronos formales y activos en El Salvador pertenece al sector de micro y pequeñas empresas, según CONAMYPE. (Foto cortesía CONAMYPE)

El representante de FLACSO, William Pleites, detalló que este optimismo en el sector responde, en parte, al impulso de la construcción y el turismo, además del flujo constante de remesas, que en el primer trimestre crecieron un 7.3% respecto al mismo periodo del año anterior.

“El año pasado crecimos a 3.9%, una tasa que no se había registrado en las últimas tres décadas, salvo en periodos de recuperación tras crisis”, puntualizó. Para los expertos, que las MYPE exhiban este nivel de confianza cobra especial relevancia si se considera que, en 2023, su aporte al PIB alcanzó el 48.8%.

Aunque el panorama muestra signos positivos, el universo MYPE en El Salvador se caracteriza por su heterogeneidad. El representante de FLACSO precisó que existen cinco segmentos: desde las microempresas de subsistencia, como vendedores ambulantes o pequeños comercios sin local fijo, hasta pequeñas empresas con ventas anuales de hasta $150 mil.

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El 68% de las MYPE corresponde al segmento de subsistencia, donde predominan actividades informales y los ingresos suelen estar por debajo del salario mínimo vigente.

El informe anual elaborado por FUSAI y FLACSO El Salvador indica que el 99.6% del parque empresarial salvadoreño está compuesto por MYPE, con cerca de 974,000 unidades. Esta abrumadora mayoría hace que, según Pleites, “aproximadamente dos de cada tres salvadoreños trabajan en una MYPE. Eso significa que su calidad de vida depende de cuán productiva y competitiva sea esa MYPE”. La competencia, subrayó, es uno de los principales retos: “Lo que se está viendo es que cada vez hay más negocios en la misma zona, todos vendiendo casi lo mismo. Este aumento de la competencia es un desafío para la micro y pequeña empresa”.

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El espacio para emprendedores en la Nuit Blanche integra arte, bisutería y gastronomía tradicional, apoyando la economía creativa local durante el evento. (Fotos cortesía Alcaldía de San Salvador)

La encuesta trimestral de FUSAI identificó que el 42% de los microempresarios considera el incremento de competencia como la principal limitante para el crecimiento de sus negocios, seguido por las dificultades financieras y la escasez de insumos. El acceso a financiamiento formal sigue siendo limitado; el 58% de quienes buscan crédito recurren a prestamistas informales, muchas veces enfrentando tasas de intereses superiores. Pleitez explicó que la estructura de requisitos para préstamos formales deja fuera a la mayoría de microempresarios, quienes optan por vías informales debido a la agilidad y flexibilidad.

La informalidad sigue presente en la mayoría de las MYPE, sobre todo en los segmentos más pequeños. Según Pleités, “la inmensa mayoría no tiene niveles de ingreso que les permitan la formalización”, y muchos asocian estar “formales” con el simple reconocimiento de las alcaldías para operar en un lugar fijo, sostiene el representante de FLACSO.

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Esto implica que, pese a su peso en el PIB y el empleo, las MYPE no siempre acceden a beneficios fiscales, seguridad social ni apoyo institucional.

El comportamiento por sectores también muestra matices. Comercio, producción y servicios reportaron un mayor índice de confianza en el segundo trimestre respecto al primero de 2026, mientras que agricultura y transporte observaron una leve caída. No obstante, comparando el segundo trimestre de 2026 con el mismo periodo del año anterior, todos los sectores experimentaron una mejora.

La presidenta afirmó que las mypes serán una prioridad de su gestión, al destacar que reúnen la mayor parte de los negocios del país y generan millones de empleos. Foto: USIL

La formación y capacitación aparecen como un factor que puede marcar diferencias en el desempeño de las MYPE. Para el representante de FLACSO mencionó que quienes han participado en los cursos de la escuela de microempresarios de FUSAI reportaron un aumento promedio del 33% en sus ventas tras aprender técnicas de gestión y planificación.

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