Gustavo Puerta entró en el radar del Benfica: el Racing Santander fijó un precio para dejarlo salir

Gustavo Puerta se convirtió en una de las piezas importantes del Racing de Santander durante la temporada que terminó con el ascenso a primera división - crédito Real Racing Santander

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El mercado sigue moviéndose alrededor de Gustavo Puerta. El volante colombiano, de 23 años, volvió a aparecer en el radar de un club portugués, esta vez Benfica, que estaría siguiendo sus condiciones mientras Racing de Santander analiza las opciones que tiene sobre la mesa para una eventual salida del jugador.

La situación del mediocampista se desarrolla con una condición clara: el equipo español no está dispuesto a negociar por cualquier cifra. Puerta tiene contrato con Racing hasta mediados de 2029 y una cláusula de rescisión de 20 millones de euros, cantidad que el club espera recibir si finalmente se concreta su transferencia.

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Gustavo Puerta hizo historia con el Racing de Santander, al devolverlo a la primera división de España para la temporada 2026/2027 - crédito Racing de Santander

La aparición del Benfica abre una nueva posibilidad para Puerta. El interés del conjunto portugués fue reportado por Diário de Transferencias, que citó al periodista Bruno Andrade. El club se suma así a una lista de equipos que siguen al jugador, entre ellos Porto, que también evaluó su fichaje, aunque finalmente decidió descartarlo.

En Racing de Santander son conscientes de que retener al colombiano puede resultar complicado si aparece una propuesta que se acerque a la cláusula. Chema Aragón, director deportivo del club español, ya había dejado clara la postura de la institución al señalar que “somos un club implacable”. El dirigente también se refirió a las condiciones para una eventual salida de Puerta y Jorge Salinas. “La única manera que se vayan Gustavo Puerta y Jorge Salinas es que traigan el dinero”, destacó. La postura del Racing apunta a que cualquier club interesado deberá asumir el costo establecido para liberar al jugador.

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Bologna fue el primero en avanzar con una propuesta concreta. La oferta de 16 millones de euros fue revelada por el periodista especializado Alfredo Pedullà, quien señaló que Puerta era una de las prioridades de Giovanni Sartori, director deportivo del equipo italiano. Sin embargo, la respuesta del Racing mantuvo la operación en pausa, ya que no satisface las pretensiones del club español.

El Benfica se suma a los clubes portugueses que siguen de cerca las condiciones del mediocampista colombiano -crédito Federación Colombiana de Fútbol

El interés de Benfica podría tomar fuerza si el club portugués decide acercarse a los 20 millones de euros. La institución ya cuenta en su plantilla con los colombianos Richard Ríos y Jhon Jáder Durán, y ahora Puerta aparece como otro jugador nacional seguido desde Portugal, un país en el que históricamente a los futbolistas colombianos les suele ir bien y dejan huella con títulos importantes.

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Mientras se define su futuro, el mediocampista continúa entrenando con Racing de Santander. El colombiano se prepara para el debut en primera división con Villarreal, previsto para el próximo 16 de agosto. Su intención es que la situación contractual pueda resolverse pronto, especialmente si Benfica decide acelerar las conversaciones.

El buen momento deportivo explica parte del interés que despierta Puerta. Durante la última temporada fue uno de los jugadores importantes del Racing en la campaña que terminó con el ascenso a la primera división de España. Disputó 33 partidos, marcó tres goles y registró una asistencia. La valoración del colombiano refleja el crecimiento que está teniendo desde su llegada al fútbol europeo. Su paso por clubes le permitió acumular experiencia antes de convertirse en una pieza importante del Racing de Santander y despertar el interés del mercado.

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Racing de Santander rechazó una oferta de 16 millones de euros presentada por el Bologna para fichar a Puerta -crédito Sam Navarro/ Reuters

Su recorrido por Europa comenzó en 2023, cuando fue vendido por Bogotá FC. Después pasó por Bayer Leverkusen donde no tuvo muchas oportunidades, allí fue al Núremberg de Alemania y Hull City de Inglaterra donde se acentuó mucho mejor a la dinámica del fútbol europeo. En septiembre de 2025 llegó al Racing de Santander por 3,5 millones de euros y allí consiguió consolidarse y lograr el ascenso del club español. Así mismo, su excelente rendimiento en el Mundial con la Selección Colombia terminó de catapultarlo a las grandes vitrinas del fútbol internacional, mientras espera que se defina su futuro.