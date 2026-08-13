Centro Democrático entregará ayudas a comunidades afectadas por el terremoto, que ya deja 265 muertos, más de 3.400 heridos y 496 desaparecidos

El Centro Democrático cuenta en la actualidad con 47 congresistas; 17 en el Senado y 30 en la Cámara - crédito Colprensa

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El Centro Democrático que sus 47 congresistas gestionarán ayudas para las comunidades afectadas por el sismo de magnitud 7,4, registrado el lunes 10 de agosto de 2026 con un plan que apunta a dos frentes que merecen atención inmediata: la adquisición de antenas para recuperar conectividad en los territorios y la recolección de materiales de construcción para atender las necesidades urgentes de las familias damnificadas.

La decisión se conoció en medio del saldo preliminar consolidado por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ya da cuenta de cerca de 265 fallecidas en Colombia, 3.494 heridos y 496 más que se encuentran desaparecidas; siendo esta una de las tragedias más fuertes de las últimas dos décadas en el país, como consecuencia del evento que tuvo como epicentro a San José del Palmar, en Chocó.

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De esta manera, la bancada oficialista, compuesta por 17 senadores y 30 representantes a la Cámara, presentó la iniciativa como una movilización de su bancada para brindar apoyo directo a las poblaciones damnificadas. La meta es “restablecer la conectividad e impulsar la atención de las necesidades más urgentes de las familias”, para lo cual esperan actuar de forma rápida, conscientes de la premura.

Con este comunicado, el Centro Democrático confirmó que apoyará con insumos tecnológicos y de construcción a las poblaciones necesitadas - crédito @cedemocratico/X

La ayuda anunciada se concentra en conectividad y reconstrucción básica

El anuncio del partido fijó que gestionarán la compra de equipos de comunicación satelital y la recolección de insumos para las obras para así llegar a las comunidades afectadas. La intención no solo es apoyar la contingencia derivada del fuerte sismo, sino acompañar a mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que hay decenas edificios colapsados, cientos de heridos y problemas de comunicación en los territorios afectados.

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Y es que de acuerdo con el más reciente reporte del presidente Abelardo de la Espriella, que se pronunció desde el Palacio de San Carlos, sede de Gobierno, en Colombia se han registrado cuantiosas pérdidas: no solo en materia de vidas humanas, sino en materia de infraestructura, lo que obliga a una pronta intervención de los organismos del Estado para brindarles soluciones a los más golpeados por la tragedia.

Roldanillo, Valle del Cauca: así quedo el municipio luego de terremoto de 7,4 que ocurrió en la mañana del 10 de agosto de 2026 - crédito suministrada a Infobae Colombia

El reporte indica que se han reportado:

11.347 viviendas destruidas.

53.526 viviendas averiadas.

140 edificios colapsados.

1.819 centros educativos averiados.

631 centros comunitarios afectados.

179 centros de salud con fallas estructurales.

Un puente peatonal caído.

20 puentes vehiculares afectados.

203 vías afectadas.

44 acueductos comprometidos.

5 aeropuertos afectados.

Por tal motivo, el jefe de Estado declarará el estado de emergencia en todo el país. “Le informo al país que he decidido hacer uso de la emergencia económica, mecanismo que contempla nuestra Constitución para poder enfrentar esta crisis como corresponde”, refirió el presidente, que agradeció las iniciativas que se han gestado alrededor de esta catástrofe, como la que promueve la segunda bancada más grande del Congreso.

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Desde el Palacio de San Carlos, el presidente anunció la declaratoria de emergencia económica para hacer frente a la devastación causada por un reciente terremoto - crédito suministrado a Infobae Colombia

El llamado del Centro Democrático a fortalecer el “espíritu de solidaridad”

En consonancia, el Centro Democrático retomará lo que denominó el “espíritu de solidaridad y trabajo comunitario demostrado durante la pandemia del COVID-19 y otros momentos complejos de país; sumándose a iniciativas de índole individual de algunos de sus miembros, como el representante a la Cámara por Bogotá José Jaime Uscátegui, que ha estado al frente de la recolección de ayudas en la capital de la República.

“Con el corazón puesto en las familias afectadas, esta noche enviamos desde Bogotá un camión con ayudas hacia el Eje Cafetero. Gracias a cada persona, empresa, fundación y voluntario de nuestro equipo de la seguridad que aportó desde la solidaridad. Esperamos llegar en la madrugada y llevar estas ayudas hasta las comunidades que más las necesitan. En momentos difíciles, Colombia se abraza y se ayuda”, expresó.

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