En el Día Mundial del Elefante se revive el legado de Manyula en San Salvador

El Salvador despidió a Manyula el 21 de septiembre de 2010, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años./ (elsalvador.com)

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El 21 de septiembre de 2010, El Salvador despidió a Manyula, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años. Su fallecimiento marcó a generaciones de visitantes y trabajadores del emblemático recinto de San Salvador, que funcionó hasta 2022.

A propósito del Día Mundial del Elefante, que se celebra cada 12 de agosto, se recuerda hoy el impacto que tuvo este paquidermo en el país y el recuerdo que aún se conserva en la memoria colectiva salvadoreña.

Manyula llegó a El Salvador el 25 de junio de 1955, cuando apenas era una cría, procedente de Alemania tras un traslado desde la India. El gobierno salvadoreño la adquirió por 50,000 colones, desembarcando en el puerto de La Unión antes de instalarse en la finca Modelo, espacio donde se ubicó el zoológico nacional.

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Tres días después de su llegada, fue presentada al público, convirtiéndose desde entonces en un símbolo para el parque y una de las atracciones más queridas, según consta en la página de Facebook de “Historia de El Salvador”.

De acuerdo con La Prensa Gráfica, Manyula fue la única elefanta en la historia del Parque Zoológico Nacional de El Salvador. Su presencia resultó central para la identidad del lugar, no solo por su tamaño y longevidad, sino por el vínculo que estableció con los visitantes y cuidadores. “Tristeza, nada más tristeza. No puedo decir otra cosa porque dan ganas de llorar”, expresó Carlos Estrada, uno de los asistentes al homenaje póstumo que se realizó tras su muerte en 2010.

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La ceremonia incluyó ofrendas de empleados, cuidadores y funcionarios como Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador quien actualmente cumple condena de 13 años de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Manyula llegó a El Salvador en 1955 desde Alemania, tras un traslado desde la India./ (Historia de El Salvador)

Manyula falleció tras varios meses de lucha contra una enfermedad renal. Según los reportes de La Prensa Gráfica, su deceso ocurrió a las 5:50 de la tarde del 21 de septiembre de 2010, a causa de un paro cardíaco.

Sus restos fueron depositados en una zanja que, años atrás, había sido su estanque cuando recién llegó al país. El acto funerario reunió a decenas de personas, entre adultos y niños, quienes manifestaron el afecto que sentían por el animal y la importancia que tuvo en sus vidas cotidianas.

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“Una gran tristeza, pues, porque uno ya se había acostumbrado a los domingos que la venía a ver, los días de semana, con sus nietos y sus hijos juntos”, compartió Dora Salegio, visitante habitual del zoológico, en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica en septiembre de 2010.

El Parque Zoológico Nacional de El Salvador, donde vivió Manyula, abrió sus puertas en 1953 y operó durante casi siete décadas hasta su cierre definitivo en mayo de 2022. A lo largo de su historia, albergó especies como leones, tigres, jaguares, monos, aves exóticas, reptiles y venados, formando parte del acervo educativo y recreativo del país.

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El recinto, ubicado en el corazón de San Salvador, se constituyó en punto de encuentro para familias y centro de aprendizaje para estudiantes de distintas generaciones. Según testimonios recopilados por La Prensa Gráfica, la presencia de la elefanta fue un eje central para la visita de miles de personas, quienes aún sonríen con su nombre, pues forma parte de sus recuerdos infantiles.

Manyula murió tras varios meses de una enfermedad renal y su deceso se produjo por un paro cardíaco en 2010./ (El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo)

Manyula fue considerada la consentida del zoológico por muchas generaciones, como reseñó el perfil “El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo”.

Su historia, desde su arribo en barco hasta su entierro en el mismo recinto donde vivió, está ligada al devenir del zoológico y al afecto de un país entero. Hoy, a 16 años de su fallecimiento, su figura continúa evocando nostalgia entre quienes la conocieron, y dimensionan los nuevos significados sobre el cuidado de la fauna silvestre.

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La conmemoración del Día Mundial del Elefante refuerza la importancia de recordar la vida de Manyula y el legado del Parque Zoológico Nacional, cuyo cierre representó el fin de una era para la capital salvadoreña. Su historia ilustra la conexión entre los animales y las comunidades urbanas, así como la huella que pueden dejar en la memoria social.