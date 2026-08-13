El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

En el Día Mundial del Elefante se revive el legado de Manyula en San Salvador

La cría arribó el 25 de junio de 1955 desde Alemania, tras un traslado previo desde la India, desembarcó en el puerto de La Unión y fue presentada al público tres días después

El Salvador despidió a Manyula el 21 de septiembre de 2010, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años./ (elsalvador.com)
El Salvador despidió a Manyula el 21 de septiembre de 2010, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años./ (elsalvador.com)
Guardar

El 21 de septiembre de 2010, El Salvador despidió a Manyula, la única elefanta que habitó el Parque Zoológico Nacional durante 55 años. Su fallecimiento marcó a generaciones de visitantes y trabajadores del emblemático recinto de San Salvador, que funcionó hasta 2022.

A propósito del Día Mundial del Elefante, que se celebra cada 12 de agosto, se recuerda hoy el impacto que tuvo este paquidermo en el país y el recuerdo que aún se conserva en la memoria colectiva salvadoreña.

Manyula llegó a El Salvador el 25 de junio de 1955, cuando apenas era una cría, procedente de Alemania tras un traslado desde la India. El gobierno salvadoreño la adquirió por 50,000 colones, desembarcando en el puerto de La Unión antes de instalarse en la finca Modelo, espacio donde se ubicó el zoológico nacional.

PUBLICIDAD

Tres días después de su llegada, fue presentada al público, convirtiéndose desde entonces en un símbolo para el parque y una de las atracciones más queridas, según consta en la página de Facebook de “Historia de El Salvador”.

De acuerdo con La Prensa Gráfica, Manyula fue la única elefanta en la historia del Parque Zoológico Nacional de El Salvador. Su presencia resultó central para la identidad del lugar, no solo por su tamaño y longevidad, sino por el vínculo que estableció con los visitantes y cuidadores. “Tristeza, nada más tristeza. No puedo decir otra cosa porque dan ganas de llorar”, expresó Carlos Estrada, uno de los asistentes al homenaje póstumo que se realizó tras su muerte en 2010.

PUBLICIDAD

La ceremonia incluyó ofrendas de empleados, cuidadores y funcionarios como Norman Quijano, ex alcalde de San Salvador quien actualmente cumple condena de 13 años de prisión por delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral.

Manyula llegó a El Salvador en 1955 desde Alemania, tras un traslado desde la India./ (Historia de El Salvador)
Manyula llegó a El Salvador en 1955 desde Alemania, tras un traslado desde la India./ (Historia de El Salvador)

Manyula falleció tras varios meses de lucha contra una enfermedad renal. Según los reportes de La Prensa Gráfica, su deceso ocurrió a las 5:50 de la tarde del 21 de septiembre de 2010, a causa de un paro cardíaco.

Sus restos fueron depositados en una zanja que, años atrás, había sido su estanque cuando recién llegó al país. El acto funerario reunió a decenas de personas, entre adultos y niños, quienes manifestaron el afecto que sentían por el animal y la importancia que tuvo en sus vidas cotidianas.

“Una gran tristeza, pues, porque uno ya se había acostumbrado a los domingos que la venía a ver, los días de semana, con sus nietos y sus hijos juntos”, compartió Dora Salegio, visitante habitual del zoológico, en declaraciones recogidas por La Prensa Gráfica en septiembre de 2010.

El Parque Zoológico Nacional de El Salvador, donde vivió Manyula, abrió sus puertas en 1953 y operó durante casi siete décadas hasta su cierre definitivo en mayo de 2022. A lo largo de su historia, albergó especies como leones, tigres, jaguares, monos, aves exóticas, reptiles y venados, formando parte del acervo educativo y recreativo del país.

El recinto, ubicado en el corazón de San Salvador, se constituyó en punto de encuentro para familias y centro de aprendizaje para estudiantes de distintas generaciones. Según testimonios recopilados por La Prensa Gráfica, la presencia de la elefanta fue un eje central para la visita de miles de personas, quienes aún sonríen con su nombre, pues forma parte de sus recuerdos infantiles.

Manyula murió tras varios meses de una enfermedad renal y su deceso se produjo por un paro cardíaco en 2010./ (El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo)
Manyula murió tras varios meses de una enfermedad renal y su deceso se produjo por un paro cardíaco en 2010./ (El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo)

Manyula fue considerada la consentida del zoológico por muchas generaciones, como reseñó el perfil “El Salvador, Fotos y Música del Recuerdo”.

Su historia, desde su arribo en barco hasta su entierro en el mismo recinto donde vivió, está ligada al devenir del zoológico y al afecto de un país entero. Hoy, a 16 años de su fallecimiento, su figura continúa evocando nostalgia entre quienes la conocieron, y dimensionan los nuevos significados sobre el cuidado de la fauna silvestre.

La conmemoración del Día Mundial del Elefante refuerza la importancia de recordar la vida de Manyula y el legado del Parque Zoológico Nacional, cuyo cierre representó el fin de una era para la capital salvadoreña. Su historia ilustra la conexión entre los animales y las comunidades urbanas, así como la huella que pueden dejar en la memoria social.

Temas Relacionados

San SalvadorZoológicoElefantesEl SalvadorParque Zoológico Nacional de El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gobierno de Costa Rica destaca caída de casi 4% en el precio de los alimentos durante el último año

Datos del INEC muestran que el costo de la canasta básica alimentaria disminuyó cerca de 4% en los últimos 12 meses y casi 3% en los últimos tres meses, según destacó el Ejecutivo.

Gobierno de Costa Rica destaca caída de casi 4% en el precio de los alimentos durante el último año

Policía Nacional de Nicaragua incauta USD 557,580 en dos operativos y detiene a cuatro hombres

Las autoridades reportaron decomisos en Chinandega y León entre el 4 y el 8 de agosto, con USD 308,510 hallados en una vivienda y USD 249,070 localizados en una camioneta con caleta electrónica

Policía Nacional de Nicaragua incauta USD 557,580 en dos operativos y detiene a cuatro hombres

Cómo altera la migración joven y el envejecimiento desigual el cambio demográfico que vive hoy Centroamérica

El panorama del istmo combina salidas, longevidad creciente y presiones sociales que reordenan varios equilibrios clave

Cómo altera la migración joven y el envejecimiento desigual el cambio demográfico que vive hoy Centroamérica

Honduras busca cerrar el paso al abuso y la explotación infantil con nueva ley complementaria

Entre las personas rescatadas en el último operativo hay 19 niñas, niños y adolescentes, en un contexto en el que organizaciones advierten que el abuso sexual infantil sigue siendo una violencia de alta incidencia en Honduras.

Honduras busca cerrar el paso al abuso y la explotación infantil con nueva ley complementaria

Nicaragua y Vietnam acuerdan una agenda conjunta hasta 2030

El encuentro se realizó en la Cancillería y buscó afianzar una agenda compartida con proyección hasta 2030, con una serie de actividades previstas junto a autoridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Nicaragua y Vietnam acuerdan una agenda conjunta hasta 2030

TECNO

Cambia la privacidad de los datos en las empresas: lo que propuso Oracle para mantener la privacidad en la era de la IA

Cambia la privacidad de los datos en las empresas: lo que propuso Oracle para mantener la privacidad en la era de la IA

Facebook busca impulsar a creadores de contenido: lanza aplicación para aumentar sus audiencias

Con qué electrodoméstico se puede reemplazar una freidora de aire y conservar el sabor

Made by Google: lanzamiento de Google Pixel 11 Pro, Pixel Watch 5, Pixel Buds Pro 2 y Gemini

Google presenta un modelo de lenguaje de señas como alternativa al dictado de voz en celulares

ENTRETENIMIENTO

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

La madre de Perez Hilton solicita la custodia temporal de sus tres hijos tras su hospitalización

Tras el éxito de Moana, Dwayne Johnson no descarta los duetos country para su próximo álbum: “Me sentiría honrado”

Una creadora de contenido paranormal que destruyó una estatua religiosa murió en un accidente automovilístico

El hijo de Richard Gere habla de los consejos que le dio su padre para su protagónico en ‘The Shards’

Dwayne Johnson da el salto a la música: así suena la emotiva canción que dedicó a sus hijas

MUNDO

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos: el régimen condicionó la reapertura de Ormuz al fin del bloqueo naval

Crece la tensión entre Irán y Estados Unidos: el régimen condicionó la reapertura de Ormuz al fin del bloqueo naval

Incendios forestales golpean el norte de Francia: evacuaron a 1.200 personas y uno de los focos continúa avanzando

¿Por qué las aves cantan al amanecer? Un modelo matemático habría encontrado la respuesta

Tensión en Yemen: el Ejército atacó posiciones de los rebeldes hutíes y abatió a varios integrantes del grupo terrorista

Insólito: entrenó casi una hora con una serpiente venenosa dentro del casco y no se dio cuenta