La buena diplomacia, en cambio, basándose en muchos ejemplos que la historia ofrece, sabe que en los momentos críticos para la contraparte lo que realmente conviene es una estrategia de aproximación y nunca de confrontación. Esto, porque los países tienden a endurecer sus posturas cuando se sienten 'acosados' y no lo contrario. Por esto, no acariciemos la presunción de que agregar ahora problemas al gobierno británico -además del Brexit- sería de ayuda para nuestras posiciones en Malvinas. Hay que mostrar comprensión y avanzar con cuidado atento la lógica sensibilidad de la otra parte. Tampoco solazarnos elaborando sobre las lógicas preocupaciones de los isleños por el Brexit. Son nuestros vecinos y lo serán siempre porque la geografía es inmutable. Los isleños son actores trascendentes mientras así lo considere el Reino Unido y la letra de la resolución 2065/65. Con ellos habrá que modificar las situaciones unilaterales creadas durante el largo período de aislamiento y confrontación anterior que Argentina está superando y que complicaban el acercamiento recíproco. Duncan en su renuncia ante Theresa May se refiere al Comunicado suscripto en Buenos Aires con el entonces vicecanciller Carlos Foradori. Esto indica que no lo considera algo menor sino como un hecho relevante de su gestión. Significa que Malvinas está en la agenda, circunstancia que tampoco es ignorada por los isleños.