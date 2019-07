Me encontré con Presidentes de las naciones que integran el Mercosur llevando un optimismo y una alegría que iban más allá de la cordialidad protocolar. No es para menos. La Cumbre no fue el festejo de un acuerdo, sino más bien la presentación al mundo de un proceso, una perspectiva que el bloque ha decidido consensuar: la de insertar al Mercosur en el mundo acordando con otras naciones comercio, infraestructura e industria.