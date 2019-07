Este fenómeno está sucediendo ahora y la Argentina no es la excepción. Por eso los dirigentes políticos tenemos el desafío de reflexionar con mayor profundidad sobre esta vorágine. En el libro "21 lecciones para el Siglo XXI" el historiador israelí Yuval Noah Harari advierte: "Las revoluciones en la biotecnología y la infotecnología las llevan a cabo los ingenieros, los emprendedores y los científicos, que apenas son conscientes de las implicaciones políticas de sus decisiones, y que ciertamente no representan a nadie. ¿Pueden los parlamentos y los partidos tomar las riendas? Por el momento, no lo parece. La disrupción tecnológica no constituye siquiera un punto importante en los programas políticos." Está claro que no puede ser el propio desarrollo tecnológico quien determine sus regulaciones.