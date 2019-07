A De la Rúa se le pueden adjudicar muchos errores, pero no el descalabro económico que vino después de su gestión que fue mucho peor a la baja del gasto público que quiso hacer en su momento López Murphy. El error más grueso del ex Presidente fue justamente no apoyar a su ministro de Economía. Muy distinta hubiese sido la historia si no hubiera cometido ese error.