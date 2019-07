En el plano diplomático, Alberto Fernández empezó amagando con un viaje a los Estados Unidos. También se desmarcó del kirchnerismo puro y duro criticando severamente al régimen de Nicolás Maduro. Pero hasta ahora sólo hubo visitas -monocromáticas- a los ex presidentes uruguayo y brasileño, José Mujica y Lula Da Silva. Desde luego son ex presidentes democráticos y la causa contra Lula es mucho más fácilmente asimilable a una persecución política que otras. Sin mencionar que las revelaciones sobre la colusión del juez Sergio Moro con los fiscales de la causa contra el ex presidente del Brasil han minado fuertemente la legitimidad del proceso en su contra. Pero ambas visitas sólo halagan a los ya convencidos. No son signos de apertura ni suman nuevas voluntades.