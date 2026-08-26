Crimen y Justicia

“Fijate si me podés dar una mano”: la súplica de un camionero que ocultaba la patente para evitar los radares

El chofer fue detenido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de San Pedro. Su súplica al agente para evitar la infracción y la elevada multa que deberá abonar

Camionero tapaba la patente con un sistema para no ser detectado por los radares

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Un camionero que circulaba días atrás por la Ruta Nacional 9 fue detenido por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a la altura de la ciudad bonaerense de San Pedro, luego de que dos agentes detectaran el sistema con el que contaba en su vehículo para tapar su patente y, así, evitar los radares.

En ese contexto, lo más llamativo fue la súplica que el infractor le realizó al personal de la ANSV para que no le hagan la infracción. “Fijate si me hacés zafar”, deslizó mientras los agentes le enumeraban las faltas que estaba cometiendo con su camión.

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Según precisaron desde el organismo, el hecho ocurrió en el kilómetro 152 de la RN 9, mientras los agentes realizaban un patrullaje preventivo por la zona.

Según muestra el video que encabeza esta nota, el conductor profesional admitió rápidamente su accionar ante la presencia de los agentes, que constataron que tenía un sistema para rebatir la patente delantera y, de esa manera, no era detectado por cámaras y radares.

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Además, en la parte trasera, las chapas identificatorias estaban tapadas con barro de forma intencional, lo cual agravó su situación.

“Veo que tiene un sistema retráctil. ¿Por qué lo tiene así?“, le preguntó uno de los agentes al infractor, que justificó su accionar al asegurar que el dispositivo era ”original" del vehículo.

Paragolpes delantero de un camión con un dispositivo metálico sobre la chapa patente en una carretera
El camionero aseguró que el sistema para rebatir la patente delantera era "original" del vehículo.

Luego, el fiscalizador le marcó que también estaba en infracción con las chapas patente traseras, tanto del camión como del acoplado. “Eso tiene un aditamento adrede. Está sucio, una letra. Eso lo va a tener que limpiar. Y también los de atrás. Así no puede circular”, subrayó.

Ante la explicación de la falta grave cometida, el camionero de 35 años le pidió al personal de la ANSV si le podían “dar una mano” y “zafar” de la infracción.

Pero la respuesta fue tajante. “No, no se puede caballero. Es una falta grave circular con los dominios tapados. Así que búsqueme el seguro mientras tanto”, solicitó.

Al ser consultado por el motivo de su accionar, el chofer primero intentó justificarse, pero luego reconoció su error y volvió a pedir clemencia: “Tenés toda la razón del mundo. Fijate si me podés dar una mano. Aunque sea... yo paso todos los días. Ya estoy advertido...”.

Frente a este episodio, desde la ANSV remarcaron que circular sin las chapas patentes identificatorias es una falta grave según la Ley Nacional de Tránsito, por lo cual ahora el camionero deberá pagar una multa de más de 600 mil pesos.

La ANSV realiza este tipo de patrullajes todos los días, junto a operativos de control en distintos puntos del país. En todas las fiscalizaciones se constata la circulación con la documentación obligatoria, el consumo de alcohol en conductores, el uso de los elementos de protección y el respeto de las velocidades permitidas.

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