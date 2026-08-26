México

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de agosto? Reportan atrasos en Línea 1

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo minuto a minuto

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este miércoles 26 de agosto.

En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

11:46 hsHoy

Usuarios reportan atrasos de alrededor de 10 minutos en Línea 1, dirección Observatorio.

11:20 hsHoy

Reportan falta de trenes en Línea 12 con dirección Mixcoac, ante el aumento de usuarios en las estaciones.

11:00 hsHoy

El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.

Metro CDMX inicio de operaciones
Metro CDMX inicio de operaciones (Jorge Contreras/Infobae México)

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