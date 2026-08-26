¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de agosto? Reportan atrasos en Línea 1

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este miércoles 26 de agosto.
En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.
11:46 hsHoy
Usuarios reportan atrasos de alrededor de 10 minutos en Línea 1, dirección Observatorio.
11:20 hsHoy
Reportan falta de trenes en Línea 12 con dirección Mixcoac, ante el aumento de usuarios en las estaciones.
11:00 hsHoy
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este miércoles.