Sueldos de hasta $18,5 millones por mes: cómo es la escala salarial en el sector de la economía que más crece

Trabajar en los yacimientos argentinos puede significar sueldos de entre $5 millones y $12 millones mensuales para puestos operativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Trabajar en la industria del petróleo y el gas en la Argentina puede significar cobrar desde $3 millones hasta más de $18 millones por mes. Según una encuesta de la Fundación Contactos Energéticos, la mediana neta del sector se ubica en $8 millones mensuales, con un salario bruto mediano de $10,3 millones. La diferencia entre ambos —el descuento por cargas sociales e impuestos— ronda el 25 por ciento.

La consultora de recursos humanos ManpowerGroup relevó seis posiciones representativas del sector, ordenadas de menor a mayor remuneración: un Asistente de Laboratorio Jr. cobra entre $3.000.000 y $4.000.000; un Asistente de Mantenimiento Jr., entre $3.800.000 y $5.000.000; un Operador de Campo, entre $5.000.000 y $8.000.000; un Ingeniero en Perforaciones, entre $7.500.000 y $9.800.000; un Supervisor de Campo, entre $8.000.000 y $12.000.000; y un Company Man —el representante de la operadora en el yacimiento—, entre $12.000.000 y $14.000.000. La propia consultora aclara que estos valores son referencias orientativas, no un estudio de mercado formal, y que pueden variar según la empresa, la ubicación geográfica, la experiencia del profesional y otros componentes de la compensación.

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El descuento sobre el salario bruto tampoco es parejo para todos. Los trabajadores no afiliados a un sindicato resignan el 25% de su remuneración bruta, mientras que los afiliados pierden el 20%, cinco puntos menos. Además, cuanto más alto es el sueldo, mayor es el recorte: quienes cobran hasta $4 millones brutos ven reducido su ingreso un 18,3%, pero ese porcentaje trepa al 30,6% para quienes superan los $20 millones. Es el efecto de la progresividad del impuesto a las Ganancias combinado con las contribuciones sindicales y previsionales.

El sector petrolero es uno de los que mejor paga en la Argentina

La jerarquía define el rango

Más allá de los puestos operativos, la encuesta de la Fundación Contactos Energéticos clasifica los niveles de seniority en siete categorías, y la diferencia entre el primero y el último casi triplica el valor de entrada. Un profesional Junior cobra en la mediana $4,4 millones. El paso a Semi Senior implica un salto a $5 millones, y desde ahí la curva se empina: el nivel Senior llega a $7 millones, el Advisor a $9 millones y la Gerencia a $9,5 millones. Los rangos de Dirección y C-Level —presidentes, CEOs, directores generales— alcanzan medianas de $12 millones y $13 millones respectivamente, aunque la banda intercuartílica supera los $15 millones.

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Cuánto paga cada cuenca

El mapa salarial también varía según la región donde se opera. La cuenca Austral/Magallanes, en el extremo sur patagónico, lidera el ranking con un salario neto mediano de $9 millones. Le sigue la cuenca Neuquina —la más activa del país y epicentro de Vaca Muerta— con $8,9 millones, y el Golfo San Jorge, que abarca zonas de Chubut y Santa Cruz, con $8,8 millones. Las tres cuencas patagónicas se agrupan en la cima, con diferencias mínimas entre sí.

A medida que el mapa se aleja de la Patagonia, los números cambian. Las áreas de administración y oficinas centrales —generalmente en Buenos Aires— registran una mediana de $7 millones. La cuenca Cuyana (Mendoza y San Juan) se ubica en $6,3 millones. El caso más llamativo es el de la cuenca Noroeste, que agrupa yacimientos de Salta y Jujuy: su mediana neta es de apenas $1,4 millones, una cifra que la separa por un margen amplio del resto y que sugiere una composición de muestra con perfiles de menor seniority o condiciones de mercado muy distintas a las de la Patagonia.

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En los yacimientos patagónicos, donde se concentran los salarios más altos del sector, un operador de campo puede cobrar hasta $8 millones mensuales REUTERS/José Miguel Gómez

El tamaño de la empresa y los bonos

Una empresa grande no garantiza automáticamente el sueldo más alto. Las firmas de entre 201 y 1.000 empleados son las que pagan el salario neto mediano más elevado: $8,9 millones. Las de más de 1.000 empleados —las grandes operadoras e integradas— registran una mediana levemente inferior, de $8 millones, aunque compensan con la cobertura de bono más extensa de toda la muestra: el 90% de su personal recibe algún bono, con un promedio equivalente a 2,7 sueldos anuales.

Las empresas medianas de 51 a 200 empleados muestran el salario más bajo de ese segmento ($6,6 millones), con una cobertura de bono del 53% y un promedio de 2,6 sueldos. Las más chicas, de hasta 10 empleados —típicamente empresas de servicios o consultoras especializadas—, registran $5,3 millones netos en la mediana, aunque quienes reciben bono en ese segmento obtienen en promedio 3 sueldos, el valor más alto de la muestra en términos relativos. El primer semestre de 2026 cerró con una suba salarial mediana del 10%, y el 74% de los encuestados declaró recibir bono anual.

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