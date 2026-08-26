Economía

Sueldos de hasta $18,5 millones por mes: cómo es la escala salarial en el sector de la economía que más crece

Desde un asistente de laboratorio hasta un CEO, los salarios de la actividad van de $3 millones a más de $20 millones por mes. La cuenca donde se trabaja, el tamaño de la empresa y la antigüedad en el puesto también definen cuánto se lleva a casa cada mes

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Trabajar en los yacimientos argentinos puede significar sueldos de entre $5 millones y $12 millones mensuales para puestos operativos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Trabajar en la industria del petróleo y el gas en la Argentina puede significar cobrar desde $3 millones hasta más de $18 millones por mes. Según una encuesta de la Fundación Contactos Energéticos, la mediana neta del sector se ubica en $8 millones mensuales, con un salario bruto mediano de $10,3 millones. La diferencia entre ambos —el descuento por cargas sociales e impuestos— ronda el 25 por ciento.

La consultora de recursos humanos ManpowerGroup relevó seis posiciones representativas del sector, ordenadas de menor a mayor remuneración: un Asistente de Laboratorio Jr. cobra entre $3.000.000 y $4.000.000; un Asistente de Mantenimiento Jr., entre $3.800.000 y $5.000.000; un Operador de Campo, entre $5.000.000 y $8.000.000; un Ingeniero en Perforaciones, entre $7.500.000 y $9.800.000; un Supervisor de Campo, entre $8.000.000 y $12.000.000; y un Company Man —el representante de la operadora en el yacimiento—, entre $12.000.000 y $14.000.000. La propia consultora aclara que estos valores son referencias orientativas, no un estudio de mercado formal, y que pueden variar según la empresa, la ubicación geográfica, la experiencia del profesional y otros componentes de la compensación.

PUBLICIDAD

El descuento sobre el salario bruto tampoco es parejo para todos. Los trabajadores no afiliados a un sindicato resignan el 25% de su remuneración bruta, mientras que los afiliados pierden el 20%, cinco puntos menos. Además, cuanto más alto es el sueldo, mayor es el recorte: quienes cobran hasta $4 millones brutos ven reducido su ingreso un 18,3%, pero ese porcentaje trepa al 30,6% para quienes superan los $20 millones. Es el efecto de la progresividad del impuesto a las Ganancias combinado con las contribuciones sindicales y previsionales.

El sector petrolero es uno de los que mejor paga en la Argentina
El sector petrolero es uno de los que mejor paga en la Argentina

La jerarquía define el rango

Más allá de los puestos operativos, la encuesta de la Fundación Contactos Energéticos clasifica los niveles de seniority en siete categorías, y la diferencia entre el primero y el último casi triplica el valor de entrada. Un profesional Junior cobra en la mediana $4,4 millones. El paso a Semi Senior implica un salto a $5 millones, y desde ahí la curva se empina: el nivel Senior llega a $7 millones, el Advisor a $9 millones y la Gerencia a $9,5 millones. Los rangos de Dirección y C-Level —presidentes, CEOs, directores generales— alcanzan medianas de $12 millones y $13 millones respectivamente, aunque la banda intercuartílica supera los $15 millones.

PUBLICIDAD

Cuánto paga cada cuenca

El mapa salarial también varía según la región donde se opera. La cuenca Austral/Magallanes, en el extremo sur patagónico, lidera el ranking con un salario neto mediano de $9 millones. Le sigue la cuenca Neuquina —la más activa del país y epicentro de Vaca Muerta— con $8,9 millones, y el Golfo San Jorge, que abarca zonas de Chubut y Santa Cruz, con $8,8 millones. Las tres cuencas patagónicas se agrupan en la cima, con diferencias mínimas entre sí.

A medida que el mapa se aleja de la Patagonia, los números cambian. Las áreas de administración y oficinas centrales —generalmente en Buenos Aires— registran una mediana de $7 millones. La cuenca Cuyana (Mendoza y San Juan) se ubica en $6,3 millones. El caso más llamativo es el de la cuenca Noroeste, que agrupa yacimientos de Salta y Jujuy: su mediana neta es de apenas $1,4 millones, una cifra que la separa por un margen amplio del resto y que sugiere una composición de muestra con perfiles de menor seniority o condiciones de mercado muy distintas a las de la Patagonia.

En los yacimientos patagónicos, donde se concentran los salarios más altos del sector, un operador de campo puede cobrar hasta $8 millones mensuales REUTERS/José Miguel Gómez
En los yacimientos patagónicos, donde se concentran los salarios más altos del sector, un operador de campo puede cobrar hasta $8 millones mensuales REUTERS/José Miguel Gómez

El tamaño de la empresa y los bonos

Una empresa grande no garantiza automáticamente el sueldo más alto. Las firmas de entre 201 y 1.000 empleados son las que pagan el salario neto mediano más elevado: $8,9 millones. Las de más de 1.000 empleados —las grandes operadoras e integradas— registran una mediana levemente inferior, de $8 millones, aunque compensan con la cobertura de bono más extensa de toda la muestra: el 90% de su personal recibe algún bono, con un promedio equivalente a 2,7 sueldos anuales.

Las empresas medianas de 51 a 200 empleados muestran el salario más bajo de ese segmento ($6,6 millones), con una cobertura de bono del 53% y un promedio de 2,6 sueldos. Las más chicas, de hasta 10 empleados —típicamente empresas de servicios o consultoras especializadas—, registran $5,3 millones netos en la mediana, aunque quienes reciben bono en ese segmento obtienen en promedio 3 sueldos, el valor más alto de la muestra en términos relativos. El primer semestre de 2026 cerró con una suba salarial mediana del 10%, y el 74% de los encuestados declaró recibir bono anual.

Temas Relacionados

petróleogasenergíasueldossueldos petrolerosvaca muertaneuquénúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Autos nuevos o usados?: qué conviene comprar hoy tras los cambios en los precios de los últimos años

Aunque las ventas de vehículos 0 km se ubican por debajo del año pasado, la reaparición del crédito modificó fuertemente las proporciones del mercado desde junio de 2024

¿Autos nuevos o usados?: qué conviene comprar hoy tras los cambios en los precios de los últimos años

El verdadero negocio no está en la venta de una entrada, sino en la magia que sucede alrededor del deporte

El mercado global de hospitality deportivo ronda los USD 45.700 millones y prevé para este segmento una expansión anual compuesta del 15,5% hasta 2034, impulsada por la demanda de experiencias premium y por una mayor inversión corporativa en espacios de relacionamiento

El verdadero negocio no está en la venta de una entrada, sino en la magia que sucede alrededor del deporte

Ranking de morosidad: la Argentina tiene el índice de créditos impagos más alto de América Latina

La irregularidad de los préstamos en el sistema bancario argentino más que duplica el promedio de la región. El país sigue mostrando el ratio crédito/PBI más bajo en relación al resto

Ranking de morosidad: la Argentina tiene el índice de créditos impagos más alto de América Latina

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

La entidad previsional continúa con el pago de haberes y asignaciones de este mes, bajo un esquema organizado para ordenar el acceso a los depósitos y facilitar la acreditación en las cuentas bancarias

ANSES: quiénes cobran hoy, miércoles 26 de agosto de 2026

El Gobierno modificó las condiciones de seguridad que deberán cumplir los vehículos 0 km nacionales e importados

Los nuevos estándares de seguridad permitirán alcanzar un nivel de calidad y efectividad similar al mercado estadounidense. Cómo será el procedimiento que deberán seguir los fabricantes e importadores

El Gobierno modificó las condiciones de seguridad que deberán cumplir los vehículos 0 km nacionales e importados

DEPORTES

La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

La reacción de Xavi Hernández cuando un directivo contó en su cara que fue la “tercera opción” para dirigir a la selección de Países Bajos

River Plate se jugará el pase a los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe: hora, TV y formaciones

Julián Álvarez no se presentó a la práctica del Atlético de Madrid y crece el conflicto de cara al cierre del mercado de pases

Documento exclusivo: el gran paso que dio el Chino Maidana en una nueva etapa de su carrera

Roger Federer volvió al US Open, venció a Roddick en una exhibición y fue contundente sobre su futuro en el circuito

TELESHOW

Jimena Barón cuestionó la actuación de Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño: “Fue un caos lo que trajeron”

Jimena Barón cuestionó la actuación de Miguel Ángel Rodríguez en Es mi sueño: “Fue un caos lo que trajeron”

Natalie Weber en “Lo de Pampita”: “Olí cuellos de camisas de Mauro para ver si había perfume de mujer”

Vir Módica, de casi ser una Bandana hace 25 años a directora vocal de Popstars: “Emociona que la vida me ponga de este lado”

Eugenio y “Culini” Weinbaum contaron cuáles fueron las peores enfermedades que padecieron en sus aventuras

Martín Cirio audicionó en Popstars y le dedicó una áspera frase a Nicki Nicole: “Hay caras no tan amigas”

INFOBAE AMÉRICA

Haruki Murakami, escritor japonés: “No podemos quedarnos sentados contemplando nuestras heridas para siempre, debemos levantarnos y seguir adelante”

Haruki Murakami, escritor japonés: “No podemos quedarnos sentados contemplando nuestras heridas para siempre, debemos levantarnos y seguir adelante”

La sombra de China detrás de los drones que Irán utiliza para abastecer a Rusia y atacar objetivos de Estados Unidos

Consulta en familia: los hijos de Daniel Ortega respaldan las reformas contra elecciones libres en Nicaragua

Ninguna estrategia criminal es más fuerte que una región que piensa a largo plazo y decide actuar unida

Al menos 14 bebés recién nacidos murieron en un incendio en la sala de ginecología de un hospital de Pakistán