Sueldos de hasta $18,5 millones por mes: cómo es la escala salarial en el sector de la economía que más crece

Trabajar en la industria del petróleo y el gas en la Argentina puede significar cobrar desde $3 millones hasta más de $18 millones por mes. Según una encuesta de la Fundación Contactos Energéticos, la mediana neta del sector se ubica en $8 millones mensuales, con un salario bruto mediano de $10,3 millones. La diferencia entre ambos —el descuento por cargas sociales e impuestos— ronda el 25 por ciento.
La consultora de recursos humanos ManpowerGroup relevó seis posiciones representativas del sector, ordenadas de menor a mayor remuneración: un Asistente de Laboratorio Jr. cobra entre $3.000.000 y $4.000.000; un Asistente de Mantenimiento Jr., entre $3.800.000 y $5.000.000; un Operador de Campo, entre $5.000.000 y $8.000.000; un Ingeniero en Perforaciones, entre $7.500.000 y $9.800.000; un Supervisor de Campo, entre $8.000.000 y $12.000.000; y un Company Man —el representante de la operadora en el yacimiento—, entre $12.000.000 y $14.000.000. La propia consultora aclara que estos valores son referencias orientativas, no un estudio de mercado formal, y que pueden variar según la empresa, la ubicación geográfica, la experiencia del profesional y otros componentes de la compensación.
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El descuento sobre el salario bruto tampoco es parejo para todos. Los trabajadores no afiliados a un sindicato resignan el 25% de su remuneración bruta, mientras que los afiliados pierden el 20%, cinco puntos menos. Además, cuanto más alto es el sueldo, mayor es el recorte: quienes cobran hasta $4 millones brutos ven reducido su ingreso un 18,3%, pero ese porcentaje trepa al 30,6% para quienes superan los $20 millones. Es el efecto de la progresividad del impuesto a las Ganancias combinado con las contribuciones sindicales y previsionales.
La jerarquía define el rango
Más allá de los puestos operativos, la encuesta de la Fundación Contactos Energéticos clasifica los niveles de seniority en siete categorías, y la diferencia entre el primero y el último casi triplica el valor de entrada. Un profesional Junior cobra en la mediana $4,4 millones. El paso a Semi Senior implica un salto a $5 millones, y desde ahí la curva se empina: el nivel Senior llega a $7 millones, el Advisor a $9 millones y la Gerencia a $9,5 millones. Los rangos de Dirección y C-Level —presidentes, CEOs, directores generales— alcanzan medianas de $12 millones y $13 millones respectivamente, aunque la banda intercuartílica supera los $15 millones.
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Cuánto paga cada cuenca
El mapa salarial también varía según la región donde se opera. La cuenca Austral/Magallanes, en el extremo sur patagónico, lidera el ranking con un salario neto mediano de $9 millones. Le sigue la cuenca Neuquina —la más activa del país y epicentro de Vaca Muerta— con $8,9 millones, y el Golfo San Jorge, que abarca zonas de Chubut y Santa Cruz, con $8,8 millones. Las tres cuencas patagónicas se agrupan en la cima, con diferencias mínimas entre sí.
A medida que el mapa se aleja de la Patagonia, los números cambian. Las áreas de administración y oficinas centrales —generalmente en Buenos Aires— registran una mediana de $7 millones. La cuenca Cuyana (Mendoza y San Juan) se ubica en $6,3 millones. El caso más llamativo es el de la cuenca Noroeste, que agrupa yacimientos de Salta y Jujuy: su mediana neta es de apenas $1,4 millones, una cifra que la separa por un margen amplio del resto y que sugiere una composición de muestra con perfiles de menor seniority o condiciones de mercado muy distintas a las de la Patagonia.
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El tamaño de la empresa y los bonos
Una empresa grande no garantiza automáticamente el sueldo más alto. Las firmas de entre 201 y 1.000 empleados son las que pagan el salario neto mediano más elevado: $8,9 millones. Las de más de 1.000 empleados —las grandes operadoras e integradas— registran una mediana levemente inferior, de $8 millones, aunque compensan con la cobertura de bono más extensa de toda la muestra: el 90% de su personal recibe algún bono, con un promedio equivalente a 2,7 sueldos anuales.
Las empresas medianas de 51 a 200 empleados muestran el salario más bajo de ese segmento ($6,6 millones), con una cobertura de bono del 53% y un promedio de 2,6 sueldos. Las más chicas, de hasta 10 empleados —típicamente empresas de servicios o consultoras especializadas—, registran $5,3 millones netos en la mediana, aunque quienes reciben bono en ese segmento obtienen en promedio 3 sueldos, el valor más alto de la muestra en términos relativos. El primer semestre de 2026 cerró con una suba salarial mediana del 10%, y el 74% de los encuestados declaró recibir bono anual.
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