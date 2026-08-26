¿Autos nuevos o usados?: qué conviene comprar hoy tras los cambios en los precios de los últimos años

El mercado automotor argentino solo cayó un 4% el total de ventas de autos en el primer semestre. Los usados funcionaron como compensadores de la caída de venta de los 0 km (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mercado automotor argentino refleja una caída de ventas de autos 0 km en torno al 13% en lo que va del año, dato que se confirmará la semana próxima cuando se conozcan los resultados de este mes.

“Es cierto que las ventas están un 13% abajo este año, pero no dejemos de ver que se están vendiendo 2 millones de autos usados por año, y eso no ocurre si hay una economía estancada. Es el mercado que se está acomodando y espera crédito. En los países que tienen crédito, la gente compra autos pagando muy poco, y los usados valen menos”, aseguró a Infobae Hugo Belcastro, importador de Baic en Argentina.

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En el mercado local, eso no ocurre. De hecho, de cada cuatro autos que se venden solo uno es nuevo. Y el segmento de autos de segunda mano, aunque bajó en los últimos meses, tuvo en 2026 un récord absoluto e histórico de transferencias.

La evolución del mercado

Pero esa relación cambió respecto a dos años atrás, cuando las ventas de autos nuevos eran bajas y el mercado del usado tenía mucha más fuerza. El dato concreto es que en junio de 2024, uno de cada cinco autos que se vendían era un 0 km.

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“A medida que bajen las tasas de interés y se mantenga la inflación en la franja del 1 al 2%, la estabilidad va a generar que reaparezca el crédito, y cuando eso suceda, prepárense, el mercado automotor va a volar”, completó Belcastro.

La industria automotriz espera una reactivación de ventas de autos 0 km para el segundo semestre, basada en la reparación de mejores condiciones de crédito

Ese es el motivo por el que en la industria automotriz hay expectativas por un mejor segundo semestre de 2026, esperando al menos, acercarse las 550.000 unidades anuales cuando llegue diciembre.

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El problema fue el año en curso arrancó parecido a 2025 pero se derrumbó desde mayo. Entre enero y junio hubo solo una medición con un resultado que mejoró la referencia de 2025. Fue en marzo, cuando se vendieron 48.972 unidades contra las 48.398 de ese mes el año previo, lo que marcó una leve mejora de apenas un 1,2 por ciento.

El resto de los meses del año tuvieron bajas que oscilaron entre el 5 y el 6% en el primer trimestre, enero y febrero, y mayores aún, entre abril y junio, con caídas del 13 al 25% en el segundo trimestre.

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La relación de 0 km y usados

Teniendo en cuenta que la caída de ventas de 0 km tiene una fuerte componente de esa falta de crédito, y que la baja se debe esencialmente a una menor oferta de financiación, los números de ventas de autos usados parecen todavía ser una compensación la balanza total del sector.

Los números de este año en Argentina muestran que en el primer semestre se hicieron 1.185.809 operaciones de compraventa de autos en total, entre vehículos 0 km y usados, lo que representó una caída del 4,7% frente al año anterior. Esto demuestra que, al caer la venta de autos nuevos, el sistema de compensación es automático y los usados mejoran su proporción del mercado.

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Los autos nuevos fueron 294.181, con una caída del 9,9%, mientras que los usados alcanzaron las 891.628 transferencias, con una baja menor de tan solo el 2,9%. Las proporciones confirman la ecuación, el volumen de autos nuevos sobre el total fue de un 24,8%, es decir uno de cada cuatro en el total de ventas.

Cuando falta el crédito para comprar autos 0 km financiados, automáticamente cambia la composición del mercado con crecimiento de los usados

Si embargo, un año atrás la situación era mejor aún. En el primer semestre de 2025, del total de 1.244.443 automóviles habían sido 326.039 autos 0 km y 918.404 usados. Entonces, la proporción de nuevos sobre el total era del 26,2%.

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Aunque parezca una proporción similar, este año se llevan vendidos 31.858 autos 0 km menos sobre una muestra de 325.000 unidades, y solo 26.776 sobre un universo de 920.000 vehículos.

La gran diferencia se dio con 2024, en otra situación del mercado, prácticamente sin crédito para comprar autos nuevos y saliendo de una crisis como la del primer trimestre que tuvo paralizado el mercado automotor como a buena parte de la economía, el total de autos vendidos en Argentina en los primeros seis meses del año fue menor al millón de unidades, apenas 921.797 vehículos en total.

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Esa cifra fue un 26% menos que en junio de 2025 y un 22% menos que este año, pero con una distinta conformación del mercado, ya que habían sido solo 182.399 0 km y 739.398 usados. Y esos números entregaban una proporción del 19% de autos nuevos y un 81% de usados, es decir que se vendía un auto 0km por cada cinco operaciones del mercado automotor.