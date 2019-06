​La cuestión sobre cómo diferenciar un proyecto de ley de otro "tiene sus complejidades. Aunque pueda afirmarse que si se propone los mismos objetivos e instrumenta idénticos medios para lograr el cumplimiento de esos fines se trata del mismo proyecto. No obstante, en algunos casos en particular dos propuestas normativas pueden compartir fines y medios y, de todas maneras, no constituir un idéntico proyecto. A pesar de que las hipótesis son de excepción no deben descartarse. En efecto, puede darse el supuesto en los casos de intervención federal a una misma provincia rechazando en una oportunidad y vuelto a presentar cuando las circunstancias que motivaron la primera desestimación se modificaron" (Constitución de la Nación Argentina Comentada y Concordada, María Angélica Gelli, Buenos Aires, La Ley, 2008, Tomo II, págs. 302 y 303). Es decir, debe analizarse en cada caso concreto, tomando en cuenta los autores, el contenido del texto, los temas, así como los objetivos (Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial", Sabsay, Daniel A, director, Buenos Aires, Editorial Hammurabi, 2010, pág. 977).