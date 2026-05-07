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Rinde protesta nuevo vicefiscal de Sinaloa, José Roberto Quiñonez, tras salida de Dámaso Castro Zaavedra

Zulema Sánchez Kondo pidió que el cargo sea desempeñado con profesionalismo

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protesta José Roberto Quiñonez Coronado Encargado de la Vicefiscalía General de Sinaloa
Rocío Yamileth Aguila es la encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro (FGE Sinaloa)

Las autoridades de Sinaloa informaron sobre la toma de protesta de José Roberto Quiñonez como nuevo encargado de la Vicefiscalía General del estado y quien sustituye a Dámaso Castro Zaavedra, tras las acusaciones contra este último por parte de Estados Unidos.

“La fiscal general del Estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Kondo, tomó protesta a José Roberto Quiñones Coronado como encargado de la Vicefiscalía General y a Rocío Yamileth Aguilar Zazueta como encargada de la Vicefiscalía Regional Zona Centro”, se puede escuchar en el mensaje de la institución compartis el 6 de mayo.

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Sánchez Kondo llamó a desempeñar estas responsabilidades con legalidad, profesionalismo y compromiso institucional para fortalecer la procuración de justicia en la entidad.

Toma de protesta en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Una mujer preside la ceremonia frente a un escritorio, con dos personas de pie junto a ella. El logotipo FGE y banderas (México y Sinaloa) son visibles al fondo. Se observa la entrega de un documento y la firma de otro por parte de una mujer. Tres hombres asisten al evento, en el cual José Roberto Quiñones y Rocío Yamileth Aguilar Zazueta asumen sus cargos.

Además, la fiscal de Sinaloa, aseguró que las dos personas recientemente designadas tendrán el respaldo de las instituciones para que puedan desenvolverse en sus respectiva funciones.

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Cabe destacar que apenas el 5 de mayo pasado la fiscal de Sinaloa destacó que Dámaso Castro Zaavedra seguía en funciones.

“Él ahorita continúa activo. Sin embargo, pues se analiza la, la posibilidad de una separación en lo que la investigación continúa su curso para atender el debido proceso”, declaró Claudia Zulema Sánchez.

Fue el mismo 5 de mayo que el hasta entonces vicefiscal solicitó licencia sin goce de sueldo.

Vicefiscal de Sinaloa Dámaso Castro
Foto: Especial

Se trata de uno de los sujetos que aparece, junto con Rubén Rocha Moya (gobernador que solicitó licencia temporal), en las acusaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.

Las acusaciones de EEUU

Fue el 29 de abril pasado que las autoridades estadounidenses publicaron acusaciones en contra de Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán, alias Juanito.

Ante esta situación, la Fiscalía General de la República (FGR) informó en una conferencia de prensa del 1 de mayo, que la solicitud e EEUu es una detención provisional de los acusados, Sin embargo, la institución destacó que únicamente realizará dicho procedimiento si hay pruebas.

“En el pedimento que nos ocupa no hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia”, es parte de lo expresado por Raúl Armando Jiménez Vázquez, encargado de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC).

Respecto al caso de Dámaso Castro Zaavedra, los registros judiciales de EEUU indican que dicho sujeto habría recibido el dinero a cambio de proteger a integrantes de Los Chapitos (una de las facciones del Cártel de Sinaloa).

Con los pagos el grupo delictivo también habría accedido a información sobre operaciones tales como desarticulación de laboratorios y detenciones.

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