"Los argentinos nos animamos a sacar un tema tabú -dijo Macri-. Estoy muy contento con el debate y el diálogo, pero tenemos un problema de fondo que no va a cambiar con una ley más o menos". ¿Y cuál es ese problema, según el Presidente de un país que tiene a un tercio de su población en la pobreza?: "Tenemos más de 100.000 chicos que nacen de embarazos adolescentes no deseados, es un tema central". La pobreza parece muy difícil de resolver, de momento que ni la inflación se amortigua y la recesión planea en el horizonte; mejor que no nazcan argentinos.