Hemos corrompido las reglas bases del sistema protectorio. Hemos desvirtuado completamente el significado de las normas constitucionales aplicables a la materia. Este fallo que cito, a modo de ejemplo, deja en claro cómo funcionan los procesos laborales, donde se premia al mentiroso, al torpe, al deshonesto. La Justicia, mejor dicho, sus operadores, alientan prácticas desleales, se desinteresan de la verdad de los hechos y se convierten no solo en cómplices sino también en instigadores, que compelen y hostigan a los empleadores a pagar sumas millonarias de pesos, aunque el trabajador haya sido desidioso, falte continuamente al trabajo, no cumpla sus tareas, preste un servicio de pésima calidad, no respete órdenes impartidas, no respete a la autoridad, se lo despida con causa, o peor aún, se presente ante el juez falseando hechos y con testigos amigos que lo secundan.