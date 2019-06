No se pueden frenar las PASO a esta altura. Merece una ley del Congreso. En 2003, el país apenas reconstruido de la desintegración de 2001 vio adelantadas las elecciones por el presidente Eudardo Duhalde. El peronismo no llegaba a hacer internas (no había PASO pero sí comicios para los afiliados) y tres hombres querían ser candidatos bajo el amparo del escudo del PJ. La jueza con competencia electoral de entonces, la misma María Servini de hoy, autorizó a Néstor Kirchner, Carlos Menen y Adolfo Rodríguez Saá a competir bajo el bendito y reclamado amparo peronista, por única vez.