Aseguradoras en Panamá superan los $744 millones en primas durante el primer cuatrimestre

El ramo de salud se mantuvo como el principal generador de primas dentro del mercado asegurador panameño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector asegurador panameño cerró los primeros cuatro meses de 2026 con una combinación favorable para la actividad: más pólizas vigentes, mayor volumen de primas suscritas y una reducción en los siniestros pagados, de acuerdo con el balance acumulado a abril de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.

Entre enero y abril, las primas suscritas totalizaron $744.9 millones, lo que representa un incremento de $42.9 millones frente a los $702.08 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En términos porcentuales, el avance fue de 6.1%.

Las primas corresponden al monto que pagan los asegurados para mantener vigente una cobertura y constituyen el principal indicador de ingresos de la actividad aseguradora.

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El resultado muestra un mercado que sigue expandiéndose, aunque con comportamientos desiguales entre ramos. Mientras segmentos como salud, automóvil, vida individual y accidentes personales reportaron aumentos importantes, otros como ramos técnicos, multiriesgo, transporte de carga e incendio registraron retrocesos en primas.

Los seguros de automóvil concentraron más de un millón de pólizas vigentes al cierre de abril. crédito Freepik

El ramo de salud se mantuvo como el principal generador de ingresos del sector asegurador. Hasta abril acumuló $198.82 millones en primas, equivalente al 26.7% del total. Frente al mismo periodo de 2025, cuando sumó $182.39 millones, el crecimiento fue de 9.0%.

Le siguió automóvil, con $127.5 millones en primas suscritas y una participación de 17.1%. Este ramo mostró un aumento interanual de 11.8%, impulsado por una mayor cantidad de pólizas vigentes y por el peso que mantiene este seguro dentro del mercado local.

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En tercer lugar se ubicaron los colectivos de vida, con $93.36 millones, aunque su crecimiento fue casi plano, apenas 0.3% más que el año anterior. Luego aparece incendio y líneas aliadas, con $89.01 millones, pero con una contracción de 4.7% frente a abril de 2025.

Vida individual también tuvo un desempeño relevante. Este ramo alcanzó $69.94 millones en primas, un aumento de 12.2% respecto al año previo. Riesgos diversos sumó $66.49 millones, con un avance de 2.2%, mientras que fianzas acumuló $47.03 millones, con un crecimiento de 8.4%.

Los pagos por siniestros totalizaron $307.1 millones, una disminución de 4% frente al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los segmentos de mayor expansión porcentual destacó el ramo de casco, que agrupa las coberturas para embarcaciones, buques y otras naves marítimas. Este segmento pasó de $11.52 millones en primas a $16.79 millones, un crecimiento de 45.7%.

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También sobresalieron accidentes personales, con un aumento de 18.4%; vida individual, con 12.2%; automóvil, con 11.8%; salud, con 9.0%; y fianzas, con 8.4%.

En contraste, ramos técnicos cayó 20.0%, al pasar de $11.43 millones a $9.14 millones. Multiriesgo retrocedió 8.9%, transporte de carga bajó 5.9% e incendio y líneas aliadas disminuyó 4.7%.

El número de pólizas vigentes también aumentó. Al cierre de abril de 2026, el mercado reportó 2.4 millones de pólizas, frente a 2.28 millones en abril de 2025. La variación fue de 120,659 pólizas adicionales, equivalente a un crecimiento de 5.3%.

Automóvil concentró la mayor cantidad de pólizas vigentes, con 1.01 millones, equivalente al 42.2% del total. Le siguieron vida individual, con 406,613 pólizas; incendio y líneas aliadas, con 379,552; accidentes personales, con 261,633; y salud, con 165,574.

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El segmento de casco, asociado a embarcaciones y naves marítimas, reportó uno de los mayores crecimientos porcentuales en primas. EFE

El comportamiento por grandes grupos muestra una leve ventaja de los ramos de personas en generación de primas. Estos sumaron $377.2 millones, con un crecimiento de 7.6% frente a 2025. Los ramos generales alcanzaron $367.78 millones, con un aumento de 4.6%.

Sin embargo, la carga de siniestros se concentró con más fuerza en los seguros de personas. Entre enero y abril, los siniestros pagados por el sector llegaron a $307.13 millones, una reducción de 4.0% frente a los $319.82 millones reportados un año antes.

El ramo de salud explicó la mayor parte de los pagos por reclamaciones. Hasta abril acumuló $126.58 millones en siniestros, equivalente al 41.2% del total del mercado. Este monto fue 6.0% superior al registrado en igual periodo de 2025.

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Automóvil ocupó la segunda posición, con $86.15 millones en siniestros pagados, el 28.1% del total. En este caso, el aumento interanual fue de 18.8%, una señal de presión sobre uno de los ramos más masivos del mercado.

Colectivos de vida acumuló $30.2 millones en siniestros, con un incremento marginal de 0.7%. Vida individual sumó $21.37 millones, pero con un fuerte crecimiento de 71.2% frente al año anterior. Fianzas, por su parte, pagó $18.19 millones, aunque esto representó una caída de 26.1%.

Los mayores aumentos porcentuales en siniestros se observaron en transporte de carga, con 76.8%; vida individual, con 71.2%; accidentes personales, con 42.7%; multiriesgo, con 22.9%; y automóvil, con 18.8%.

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Los seguros de salud y automóviles representaron cerca de la mitad de las primas suscritas por el mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Del otro lado, casco registró una fuerte reducción de 94.9% en siniestros pagados. Incendio y líneas aliadas bajó 58.2%, riesgos diversos cayó 27.0%, fianzas retrocedió 26.1% y ramos técnicos disminuyó pfracticamente un 24.7%.

El balance general revela un mercado con más primas, más pólizas y menos pagos totales por siniestros. Salud y automóvil siguen siendo los grandes motores del negocio asegurador, aunque también concentran la mayor presión por reclamaciones.

La fotografía hasta abril muestra crecimiento, pero no uniforme: algunos ramos avanzan con fuerza, otros pierden dinamismo y el comportamiento de los siniestros mantiene al sector obligado a cuidar rentabilidad, tarifas y reservas.

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