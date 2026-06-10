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Gobierno de Tailandia exigirá visa a los colombianos: cuál es la razón

La decisión revierte el ingreso sin trámite previo aplicado tras la pandemia por covid-19 y busca endurecer los controles fronterizos ante casos de uso indebido de permisos temporales

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Un turista colombiano con mochila en un mostrador de inmigración de Tailandia. Una oficial le señala un cartel que indica 'VISA REQUIRED Colombia'.
Tailandia exigirá visa previa a los colombianos con pasaporte ordinario que viajen como turistas desde las próximas semanas de 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Tailandia exigirá visa a los colombianos con pasaporte ordinario que quieran ingresar como turistas, una decisión anunciada por el Gobierno tailandés que revierte la exención de visado aplicada tras la pandemia por covid-19 y busca reforzar los controles migratorios ante casos de uso indebido de permisos turísticos.

El cambio llegó mientras el país espera superar los 33 millones de llegadas internacionales este año y después de haber recibido más de 12 millones de turistas entre enero y mayo.

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El turismo aporta más del 10% del PIB tailandés y, antes de la crisis sanitaria global, el país había rozado los 40 millones de visitantes anuales.

La medida responde a un ajuste más amplio de las reglas de entrada para extranjeros. Según las autoridades tailandesas, el objetivo es impedir que visitantes ingresen con categorías destinadas al turismo y las utilicen para actividades comerciales irregulares, trabajos sin autorización y otros delitos.

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El Gobierno de Tailandia anunció el 20 de mayo el fin de la exención de visado para colombianos y revirtió la flexibilización aplicada tras la pandemia - crédito Rungroj Yongrit/EFE
El Gobierno de Tailandia anunció el 20 de mayo el fin de la exención de visado para colombianos y revirtió la flexibilización aplicada tras la pandemia - crédito Rungroj Yongrit/EFE

El Gobierno tailandés también redujo la exención de visado gratuito para quienes podían permanecer 60 días sin visa: en la mayoría de los casos, el máximo pasará a ser de 30 días. Ese cambio afecta a ciudadanos de más de 90 países, entre ellos España y varios países latinoamericanos.

Según un comunicado de la Embajada de Tailandia en Colombia publicado en sus redes sociales: “El 20 de mayo de 2026 el Gobierno de Tailandia anunció públicamente la finalización de la exención de visado por 60 días para portadores de pasaporte ordinario colombiano, se estima que la medida entre en vigencia durante las próximas semanas por lo cual si desea viajar a Tailandia necesitará tramitar un visado previamente”.

La representación diplomática añadió en ese mismo comunicado: “Se recomienda a todos los colombianos consultar a la Embajada de Tailandia en Lima, Perú, concurrente para Colombia y dirigir sus inquietudes relacionadas con el visado a través de la página web oficial https://lima.thaiembassy.org/es/index”.

Los consulados de Colombia en el exterior no gestionan visas para ingresar a Tailandia y, según el comunicado de la embajada tailandesa, la información que pueden brindar sobre ese proceso es limitada.

Así mismo, la modificación no alcanza solo a Colombia. Con los cambios anunciados por el Gobierno tailandés, los ciudadanos de México, Cuba, Panamá y Uruguay también deberán volver a tramitar una visa para ingresar al país.

Tailandia también redujo de 60 a 30 días la exención de visado gratuito para ciudadanos de más de 90 países, entre ellos España y varios latinoamericanos - crédito Rungroj Yongrit/EFE
Tailandia también redujo de 60 a 30 días la exención de visado gratuito para ciudadanos de más de 90 países, entre ellos España y varios latinoamericanos - crédito Rungroj Yongrit/EFE

El grupo con un trato distinto está formado por Argentina, Brasil, Chile y Perú. Sus ciudadanos mantendrán el ingreso sin visa por períodos de hasta 90 días gracias a acuerdos bilaterales vigentes con Tailandia.

Según el Ministerio de Exteriores tailandés, la decisión no apunta contra una nacionalidad concreta. La explicación oficial sostiene que forma parte de una estrategia general para reforzar la seguridad y el cumplimiento de las normas migratorias frente a extranjeros que aprovechan la cobertura turística para trabajar o desarrollar actividades ilegales.

Pese al endurecimiento de las condiciones de entrada, Tailandia sigue entre los destinos más visitados de Asia por su combinación de playas tropicales, templos históricos, mercados tradicionales, parques naturales y ciudades con amplia oferta cultural y gastronómica.

Para quienes planeen viajar desde Colombia, la recomendación oficial es verificar las nuevas condiciones antes de comprar tiquetes o reservar alojamiento.

Estos son los países que exigen visa a viajeros colombianos

Pasaporte colombiano-Colombia
El pasaporte colombiano permite ingresar sin visa a más de 80 destinos, aunque varios países mantienen requisitos obligatorios - crédito Ministerio de Relaciones Exteriores

Los ciudadanos colombianos que planeen viajar deben verificar si el país de destino exige visa, ya que, aunque el pasaporte colombiano permite entrar sin ese permiso a más de 80 destinos, varios Estados mantienen requisitos obligatorios y procedimientos que cambian según el motivo y la duración de la estadía.

La guía diferencia entre pasaporte y visa: el primero funciona como documento de identificación internacional, mientras que la segunda es un permiso adicional que algunos países solicitan para ingresar, permanecer o transitar.

Entre los visados más comunes se incluyen los de turismo, negocios, estudios, trabajo, tránsito, residencia y los vinculados a razones humanitarias o reunificación familiar.

En América, la mayoría de países de Sudamérica no pide visa por acuerdos regionales, pero Estados Unidos y Canadá la exigen para cualquier motivo de viaje. Cuba solicita una tarjeta turística.

En Europa, los colombianos pueden entrar a los países del espacio Schengen hasta por 90 días sin visa para turismo o negocios, pero deben tramitarla si el viaje es por estudios, trabajo o si la permanencia supera ese plazo. Reino Unido e Irlanda requieren visa en todos los casos.

Para Asia, Oceanía y África, el panorama general es de mayores exigencias: la mayoría de destinos solicita visa a los ciudadanos colombianos, aunque en algunos casos se permite gestionarla en formato electrónico o al llegar.

La guía menciona ejemplos como Tailandia, India, China, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Egipto y Marruecos, con procedimientos que varían según el país.

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